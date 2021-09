A Noventa Vicentina donna uccisa a colpi di arma da fuoco: è caccia all’uomo

Ennesima storia di quelle che mai avremmo voluto raccontare, ennesimo femminicidio. Oggi siamo a Noventa Vicentina per raccontare la storia di un’altra donna uccisa, probabilmente da una persona che faceva parte della sua vita, anche se ancora, è tutto da dimostrare. Pochissime al momento le informazioni che arrivano dalla provincia di Vicenza. Sappiamo che una donna è stata uccisa a colpi di arma da fuoco. La persona che ha sparato sarebbe riuscita a scappare. Inizia quindi la caccia all’uomo nel tentativo di trovare l’assassino della donna.

Omicidio a Noventa Vicentina: è caccia all’uomo

Pochissime al momento le informazioni. L’omicidio è avvenuto questa mattina intorno alle 7 nel parcheggio di una azienda. Secondo le prime notizie, diffuse dai media locali, la donna sarebbe stata uccisa nel parcheggio dell’azienda in cui lavorava. Sarebbe morta sul colpo. A ucciderla, il suo ex compagno, ora in fuga. Non si sa altro. Non è stata diffusa neppure l’identità della vittima. A lavoro per cercare l’assassino Carabinieri e Polizia che hanno iniziato questa caccia all’uomo già dalle 8 di questa mattina.

Questo ennesimo femminicidio di aggiunge a tutti quelli che abbiamo dovuto purtroppo raccontare nelle ultime ore. Non se ne può davvero più. E’ una strage di donne.