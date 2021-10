E’ stato arrestato il figlio di Graziella Bartolotta uccisa ad Ardea: le ultime notizie

Non si è trincerato nel silenzio, nelle ore successive al ritrovamento del cadavere di sua madre. Ha raccontato per filo e per segno tutto quello che aveva fatto nel giorno in cui Graziella è stata ritrovata morta. Ha raccontato di aver dedicato tutta una vita a prendersi cura di lei. Ma per gli inquirenti i fatti non sono andati come Fabrizio Rocchi ha raccontato. L’uomo infatti, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso sua madre. Ai giornalisti che erano vicino la casa in cui la donna è stata uccisa, diceva che probabilmente la mamma era caduta, sbattendo la testa contro il lavandino. Anche la moglie di Fabrizio, parlando con i giornalisti aveva raccontato di altri incidenti domestici, allontanando ogni possibile sospetto dal suo marito. Oggi però la svolta in questo caso. Fabrizio Rocchi, che viveva nella casa accanto a quella di sua madre ad Ardea, è stato arrestato. La signora Bartolotta non sarebbe morta per un tragico incidente ma il suo assassino l’ha colpita più volte alla testa.

Mentre i familiari parlano di un rapporto idilliaco, i vicini di casa avrebbero raccontato alle forze dell’ordine di continui litigi tra la donna e suo figlio.

Omicidio Graziella Bartolotta ultime notizie: arrestato il figlio

Stando a quanto si apprende, Rocchi, intorno alle 15 di oggi, sabato 2 ottobre, era stato prelevato da un’auto scura all’esterno della sua abitazione: l’automobile si era poi allontanata a grande velocità. Sin dal primo momento, Rocchi parlando con i giornalisti aveva detto che i sospetti si erano concentrati su di lui. “Mi hanno detto di collaborare, che rischio 30 anni ma la mia verità è che io non ho fatto nulla a mia madre” diceva l’uomo. I carabinieri si sono messi subito alla ricerca dell’automobile, rintracciando poi Fabrizio Rocchi nel tardo pomeriggio odierno: il 49enne è stato arrestato nella sua abitazione per l’omicidio della madre, come ordinato dalla Procura di Velletri, titolare dell’inchiesta, che ha raccolto indizi di colpevolezza nei confronti del primogenito di Graziella Bartolotta.