Elezioni amministrative 2021 ultime notizie: vincitori e sconfitti, chi va al ballottaggio

E’ stata una giornata lunga quella del 4 ottobre 2021 soprattutto per alcuni sindaci che non hanno ancora la fascia tricolore addosso! Non tutti i candidati infatti sono stati eletti e il 4 ottobre 2021, giorno dei risultati di queste elezioni amministrative 2021, non ha lo stesso valore per tutti. Ci sono sindaci passati al primo turno, come il sindaco di Milano, quello di Napoli e quello di Bologna, che hanno travolto i loro avversari. E ci sono partite che devono essere ancora giocate, con i risultati che dipenderanno molto anche dal voto delle liste minori e degli avversari che dovranno decidere con chi “allearsi” o schierarsi. Si va al ballottaggio a Roma, dove la sfida tra Michetti e Gualtieri, è tutta aperta. Nella capitale chi esce con le ossa rotte da questa tornata elettorale è certamente Virginia Raggi che, stando alle ultime notizie dai seggi, si piazza al quarto posto, anche dietro Calenda.

Ma vediamo nel dettaglio tutti i risultati di queste elezioni amministrative 2021.

Elezioni amministrative 2021 a Roma si va al ballottaggio

Testa a testa per il ballottaggio tra il candidato del centrodestra Enrico Michetti e quello di centrosinistra Roberto Gualtieri. Seguono la sindaca uscente M5s, Virginia Raggi che si piazza quarta e il candidato Carlo Calenda.

Elezioni amministrative 2021: a Milano stravince Sala

A Milano, il candidato di centrosinistra e sindaco uscente Giuseppe Sala è stato rieletto al primo turno. A distanza di quasi 20 punti lo sfidante principale Luca Bernardo del centrodestra. Già ieri intorno alle 17, il sindaco neo eletto aveva deciso di parlare ai suoi concittadini per ringraziarli di questa riconferma. Un risultato storico per il sindaco di Milano che passa al primo turno con il 57,71%.

Elezioni amministrative 2021: a Torino si va al ballottaggio

Saranno Stefano Lo Russo, candidato del centrosinistra, e Paolo Damilano, candidato del centrodestra, i due nomi che si sfideranno al ballottaggio del prossimo 17 e 18 ottobre per la carica di sindaco di Torino. A scrutinio ancora in corso, è Lo Russo a ottenere oltre il 44% dei voti, con Damilano fermo sotto al 40%.

Elezioni amministrative 2021: a Napoli passa Manfredi

Eletto al primo turno il candidato di centrosinistra (Pd+M5s) Gaetano Manfredi che ha battuto di molte lunghezze l’aspirante sindaco di centrodestra, Catello Maresca. Manfredi passa con il 63,16%.

Elezioni amministrative 2021: a Bologna trionfa Lepore

Eletto al primo turno il candidato di centrosinistra Matteo Lepore, che ha battuto quello di centrodestra Fabio Battistini. Il neo sindaco viene eletto con il 62% dei voti.

Elezioni amministrative 2021: a Trieste ballottaggio

Il sindaco uscente di centrodestra Roberto Dipiazza è in vantaggio su quello di centrosinistra, Francesco Russo. Si va verso il ballottaggio.

Vediamo le città più piccole dove si è votato in questa tornata elettorale.



Benevento – Il sindaco uscente, Clemente Mastella, va verso il 50% dei voti contro gli altri tre candidati: il ballottaggio è ancora un’incognita.



Caserta – Si va verso il ballottaggio tra il sindaco uscente del centrosinistra Carlo Marino e il candidato del centrodestra, Giampiero Zinzi.



Cosenza – Lo spoglio avverrà soltanto dopo quello delle regionali.



Grosseto – Il sindaco uscente di centrodestra Antonfrancesco Vivarelli Colonna va verso la riconferma al primo turno, in netto vantaggio sul candidato di centrosinistra Leonardo Culicchi.



Isernia – Testa a testa tra il candidato del centrosinistra, Pietro Castrataro, e quello del centrodestra, Gabriele Melogli. Si va verso il ballottaggio.



Latina – Avanti il candidato del centrodestra, Vincenzo Zaccheo, su Damiano Coletta del centrosinistra. Si va verso il ballottaggio.



Novara – Il sindaco uscente di centrodestra, Alessandro Canelli, va verso la riconferma al primo turno, superando il candidato di centrosinistra, Nicola Fonzo.



Pordenone – Il candidato sindaco Alessandro Ciriani di centrodestra va verso l’elezione al primo turno, seguito dal candidato di centrosinistra Gianni Zanolin.



Ravenna – Il sindaco uscente di centrosinistra Michele De Pascale va verso la riconferma al primo turno.



Rimini – Il candidato sindaco del centrosinistra Jamil Sadegholvaad è in vantaggio su quello di centrodestra Enzo Ceccarelli: è ancora incognita sul ballottaggio.



Salerno – Il sindaco uscente di centrosinistra Vincenzo Napoli va verso la riconferma al primo turno, superando il candidato

del centrodestra Michele Sarno.



Savona – Il candidato del centrosinistra Marco Russo è in testa sul candidato del centrodestra Angelo Schirru. Si va verso il ballottaggio.



Varese – Il sindaco uscente di centro sinistra Davide Galimberti è in vantaggio sul candidato di centrodestra, Matteo Luigi Bianchi. Si va verso il ballottaggio.