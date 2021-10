Luigi Celentano ultime notizie: “Giggino WiFi è a Paderno Dugnano”, la segnalazione

Nella puntata di Chi l’ha visto in onda il 6 ottobre 2021 c’è stato spazio per la storia di Luigi Celentano, scomparso da casa da più di tre anni. Il ragazzo continua a non dare sue notizie, e la famiglia non sa cosa credere. Non si sa se possa essere successo qualcosa di brutto al giovane scomparso da Meta di Sorrento o se le tante segnalazioni che arrivano in qualche modo sono reali. L’ultima in ordine di tempo è la telefonata di una persona che, con la voce camuffata e con il numero anonimo si è messa in contatto con la redazione di Chi l’ha visto. La voce, spiega Federica Sciarelli, sembrerebbe essere quella di una persona adulta. La mamma di Luigi Celentano, conosciuto ormai da tutti come Giggino WiFi, spiega che questa persona probabilmente le ha scritto anche su Telegram visto che, sono arrivati dei messaggi con le medesime indicazioni. Si dice che Luigi Celentano si possa trovare a Paderno Dugnano in provincia di Milano. Non è la prima volta che arrivano segnalazioni dal Nord Italia, lo scorso anno, il ragazzo era stato segnalato a Novara.

La persona che chiama e si mette in contatto con la redazione di Chi l’ha visto indica un punto preciso del paese. Parla di una staccionata, di un casale. E spiega che Luigi si dà da fare aiutando una persona che ha un giardino da gestire e che in cambio gli dà ospitalità. La voce di questa persona che sembrerebbe essere una donna ma che parla al maschile, sembra quella di una persona del sud Italia, per l’accento. Si tratta dell’ennesimo mitomane oppure c’è qualcosa di vero in questa segnalazione?

Luigi Celentano ultime notizie: è in Lombardia?

I giornalisti di Chi l’ha visto, come fanno sempre, hanno verificato anche questa segnalazione andando a Paderno Dugnano e hanno seguito in modo scrupoloso le indicazioni date dalla persona al telefono. Non hanno però trovato nessuno che conoscesse Luigi, nessuno vedendo la sua foto ha detto di conoscere quel ragazzo. Probabilmente Giggino Wifi in questi anni sarà cambiato rispetto alle foto che la mamma ha ma una minima somiglianza, se fosse lui, dovrebbe esserci.

La persona ha poi chiamato ancora una volta cercando di dare altre indicazioni e continuando a specificare anche il nome del paese, quasi come se avesse paura di non essere compresa. Ma perchè se sa davvero che Luigi si trova in quel posto, non avvisa le forze dell’ordine o non scatta una foto?