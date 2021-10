Ritrovato il corpo della mamma che avrebbe ucciso le sue bambine a Verona: le ultime notizie

Purtroppo sembrerebbe esser ancora più drammatico l’epilogo di questa vicenda. Non ci sono ancora conferme ufficiali ma sembra proprio che la mamma che ha ucciso le sue due bambine, si è poi tolta la vita. La donna avrebbe prima ucciso le figlie e poi si sarebbe suicidata. Pochissimi minuti fa le indiscrezioni: sarebbe stato ritrovato il cadavere della donna. In collegamento con La vita in diretta, anche il sindaco di Verona ha confermato che un cadavere è stato ritrovato e che si sta procedendo per l’identificazione ma sembrerebbe proprio che il corpo sia quello della donna. Infatti, è stata trovata sull’argine del fiume Adige a Verona, a poca distanza dal luogo della tragedia, la borsa della mamma cingalese di 34 anni ricercata . La donna lo ricordiamo, è stata subito sospettata e ricercata dopo che i cadaveri delle due figlie di 11 e 3 anni, erano stati ritrovati all’interno della Casa di accoglienza comunale.

Lo si apprende fonti investigative. All’interno della borsa è stato rinvenuto il telefono cellulare della donna, che fin da ieri risultava attivo e che è stato cercato anche con l’utilizzo di uno speciale drone. Oggi, i giornalisti della trasmissione Ore 14, hanno raccolto anche la testimonianza del marito della donna che ha negato le accuse che la sua ex gli aveva fatto in questi anni dicendo invece che era la donna a essere malata. Tra di loro non ci sarebbero stati contatti da due anni.

E’ stato ritrovato il cadavere della donna che ha ucciso le sue bambine a Verona

In un primo momento si era pensato che la donna avesse compiuto questo gesto, dopo aver saputo che le accuse contro suo marito non avevano portato a nulla. La mamma aveva rivelato che il suo ex, abusava della sua bambina più grande, accuse che l’uomo ha negato. E’ di certo una storia complicata e complessa. Stabilire cosa sia successo, non spetta di certo all’opinione pubblica ma alle forze dell’ordine che dovranno mettere insieme tutti i tasselli. Sicuramente una tragedia che ha avuto un drammatico epilogo. Intanto si attendono le conferme sul ritrovamento del cadavere della donna. Per il momento, solo indiscrezioni.

