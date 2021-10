Ucciso lo chef di 4 Ristoranti davanti al suo locale in Sardegna: usata una accetta

Chi segue con passione il programma di grande successo, 4 ristoranti, non avrà dimenticato uno dei protagonisti indiscussi della puntata registrata in Sardegna. Oggi purtroppo però di Alessio Madeddu non si parla per i suoi meriti in cucina, per la sua barba lunga o per la simpatia con la quale accolse Alessandro Borghese nella sua locanda. Purtroppo dalla Sardegna arriva brutte notizie. Lo chef infatti, è stato ucciso. 52 anni di Teulada, aveva davvero conquistato tutti partecipando a 4 ristoranti, un po’ meno i colleghi che non lo avevano trovato così preparato per la cucina sarda. Oggi dello chef si parla sulla cronaca nera, dopo l’omicidio. Sarebbe stato ucciso davanti al suo ristorante, forse con una accetta.

Non è la prima volta che dello chef si parla sui giornali in Sardegna. L’uomo era balzato alle cronache anche nel novembre del 2020 per aver aggredito i carabinieri con una ruspa: per quell’atto era stato condannato per tentato omicidio.

E’ stato ucciso Alessio Madeddu: aveva partecipato a 4 ristoranti

Il cadavere è stato ritrovato a terra davanti al suo locale a Porto Budello. L’uomo sarebbe stato colpito ripetutamente da un’arma da taglio. Sul posto i carabinieri del Comando provinciale di Cagliari e della compagnia di Carbonia.

L’assalto ai carabinieri con una ruspa

Pochi mesi fa, a marzo, era stato condannato per tentato omicidio nei confronti di una pattuglia di carabinieri. Per lui 6 anni e 8 mesi perché nel novembre 2020 aveva con una ruspa tentato di speronare la gazzella dei militari. E questo solo perché rifiutava di sottoporsi all’alcol test per un incidente stradale che aveva appena provocato: col suo furgone era infatti finito in un fossato. Al rifiuto del test i militari gli avevano ritirato la patente, lui ha reagito con violenza andando a recuperare una ruspa e tornando sul luogo dell’incidente per ribaltare l’auto dei carabinieri con i militari dentro.

Madeddu, 52 anni, è entrato in gara nel programma di Alessandro Borghese in onda su Sky Uno e Tv8 nel luglio 2018, in una puntata dedicata al “Miglior ristorante da vacanza del sud della Sardegna”. Tre anni prima aveva preso dalla sorella e dal padre la gestione dei ristorante Ittiturismo Sabor’ e Mari. È apparso anche sulla tv Ejatv.

