Esplosione Pinerolo ultime notizie: c’è una vittima

Sono davvero strazianti le immagini che arrivano questa mattina da Pinerolo. Il bilancio al momento è di una vittima e si spera che non si aggravi. Una vera e propria tragedia in Piazza Sabin 6 a Pinerolo, nel Torinese. Tutto è iniziato questa mattina intorno alle 7,40 quando un boato si è sentito a chilometri di distanza: era un’esplosione che ha letteralmente sbriciolato un appartamento al terzo e ultimo piano di una palazzina di 12 alloggi. In questi minuti le immagini dei vigili del fuoco a lavoro, vengono mostrati su tutti i programmi in onda in tv. Sono immagini che raccontano di famiglie che hanno perso tutto. Motivo del disastro, una fuga di gas. Pare che nell’appartamento sventrato dall’esplosione ieri si stesse montando una cucina nuova. Queste le prime notizie e purtroppo, come detto in precedenza, ci sarebbe una vittima. Si tratterebbe di una donna di 84 anni. Ma diverse sono le persone portate in ospedale, anche in gravi condizioni. Sono almeno 4 i condomini feriti e ustionati in modo importante. Dovrebbero essere 25 al momento le persone sfollate. Si è già provveduto ad accompagnare le persone che non avevano bisogno di cure in un hotel.

Esplosione a Pinerolo: le ultime notizie

Sul posto stanno operando numerose squadre dei vigili del fuoco e il 118. Tra i condomini la persona ferita più grave ha riportato ustioni di primo e secondo grado sull’80% del corpo. Già intubato, l’elisoccorso lo sta trasportando l’uomo al Cto di Torino. Macerie e calcinacci sono stati scagliati in tutta la piazza a 50-70 metri di distanza. Sarà un lavoro lungo quello dei vigili del fuoco che non hanno ancora spento le fiamme e intanto, il palazzo, continua a sbriciolarsi. La nota positiva è che non dovrebbero esserci dispersi: tutte le persone che abitavano nella palazzina infatti, sarebbero state rintracciate.

A lavoro i vigili del fuoco anche per comprendere che cosa sia successo. Le persone che abitavano nella palazzina hanno detto che già questa mattina intorno alle 6 si sentiva puzza di gas ed è per questo che si pensa che sia dovuto tutto a una fuga di gas appunto. Forse la cucina che era stata montata ieri, la causa di tutto.

