Le regioni che potrebbero passare in zona gialla a Natale: le ultime notizie

Saranno le prossime ore, quelle decisive per capire quali regioni di Italia resteranno ancora in zona bianca anche a Natale e quali regioni invece passeranno in zona gialla. Venerdì come sempre arriverà l’ordinanza relativa a quello che accadrà a partire dal 13 dicembre e poi ci sarà la prossima settimana l’ordinanza relativa al 20 dicembre. Ancora un’altra settimana di raccolta dei dati ma per chi sta analizzando l’andamento dell’epidemia sembrano esserci pochi dubbi. E’ il Messaggero oggi a pubblicare uno studio dei dati secondo il quale ci sarebbero almeno tre regioni che dovrebbero passare in zona gialla a Natale. Le regioni in questione sarebbero Calabria, Lombardia e Veneto. Secondo quanto si legge in questo studio, le tre regioni indicate dovrebbero finire in zona gialla prima di Natale. Le Marche una settimana dopo. A fare compagnia a Friuli-Venezia Giulia e provincia autonoma di Bolzano, che oggi sono nell’area a minori restrizioni e rischiano di restarci almeno fino al 2022. Mentre il Lazio, secondo questo studio pubblicato oggi dal Messaggero, potrebbe essere salvo. Questo è il risultato delle elaborazioni di un modello matematico che ha studiato l’andamento dei contagi, dell’occupazione delle aree mediche e delle terapie intensive.

Le regioni che potrebbero passare in zona gialla a Natale: cosa cambia

La principale differenza che intercorre tra zona gialla e bianca in relazione alle regole riguarda l’utilizzo della mascherina. È infatti obbligatorio indossarla sempre, sia al chiuso che all’aperto, mentre in zona bianca questa è obbligatoria solo nei luoghi chiusi. In zona gialla i ristoranti sono aperti anche al chiuso, resta sempre consentito il servizio di asporto e la consegna a domicilio. Possono sedersi al tavolo massimo 4 persone, a meno che non si tratti di conviventi, con una distanza minima di un metro tra i commensali. Nessuna problematica per gli spostamenti che sono consentiti. Per i mezzi invece ricordiamo sempre che ci si potrà muovere con il green pass base.

In zona gialla sono aperti i cinema, i teatri e musei e le sale da concerto, con capienza del 100% come in zona bianca. Bisogna indossare la mascherina ed essere muniti di Green Pass fino al 6 dicembre, invece dopo il 6 dicembre non servirà più il Green Pass “base”, bensì il Super Green Pass.

Foto di Uriel Mont da Pexels

