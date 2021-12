Esplosione palazzina Ravanusa, si cercano ancora i dispersi: le vittime sono due

Le immagini di quelle fiamme impossibili da domare, arancioni, rosse e poi blu. Le continue fughe di gas e il grande lavoro di vigili del fuoco e soccorritori che da ieri sera, cercano di salvare la vita al maggior numero di persone possibile. Sono le immagini che arrivano da Ravanusa, cittadina in provincia di Agrigento. Sono le immagini che arrivano dopo una forte esplosione che ha portato al crollo di un palazzo di 4 piani in via Galilei, a Ravanusa. Il palazzo è crollato dopo una violenta deflagrazione probabilmente avvenuta per una fuga di gas. Il bilancio è di due morti – un uomo e una donna anziani – e sette dispersi mentre due persone, finora, sono state estratte vive dalle macerie delle abitazioni crollate. Purtroppo tra le persone che non sono state ancora ritrovate, ci sarebbe anche una donna incinta e ci sarebbero anche dei bambini.

La zona dell’esplosione sembra uno scenario di guerra: macerie, vetri rotti, detriti e un acre odore di bruciato ovunque. Sul posto sono arrivate squadre dei vigili del fuoco di Agrigento, Palermo e Catania, la Croce Rossa, la Protezione Civile, polizia e carabinieri.

Le ultime notizie da Ravanusa dopo il crollo della palazzina di 4 piani

Il bilancio si è aggravato dopo che, al termine di un’intera notte di ricerche, una seconda vittima è stata estratta dalle macerie. Sette delle persone inizialmente disperse appartengono allo stesso nucleo familiare e si trovavano nella stessa palazzina al momento dell’esplosione, due in un’altra. Secondo i soccorritori, due dei dispersi sarebbero bambini: la notizia, che era stata inizialmente smentita, sembra invece aver trovato conferme nella nottata. I vigili del fuoco e i soccorritori si sono fatti guidare questa notte dalla voce di alcune persone che da sotto le macerie hanno chiesto aiuto, il lavoro purtroppo però è ancora lungo.

Le cause dell’esplosione

«Il gas si è accumulato o nel sottosuolo o in un ambiente chiuso. A innescare l’esplosione potrebbe essere stata anche l’attivazione dell’ascensore», ha detto il comandante dei vigili del fuoco di Agrigento, Giuseppe Merendino. «Nei prossimi giorni faremo accertamenti più approfonditi – ha aggiunto – certo è che una esplosione così è un evento eccezionale». Tra le cause della rottura del tubo potrebbe esserci il maltempo o uno smottamento del terreno.

Tutta la Sicilia si stringe intorno a questa comunità

“Sono vicino alla comunità di Ravanusa che sta vivendo momenti di apprensione in seguito all’esplosione causata da una fuga di gas. Prego per quanti si stanno impegnando nel contenere il pericolo e per accertare la sperata assenza di vittime”, ha detto il vescovo di Agrigento Alessandro Damiano.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".