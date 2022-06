Mascalucia, Elena è morta: la mamma ha fatto ritrovare il suo corpo

Elena Del Pozzo è morta, la bambina di cinque anni di Mascalucia, in provincia di Catania, è stata ritrovata ma ormai senza vita. E’ stata la madre della piccolina a fare ritrovare il suo corpo, non è vero che era scomparsa, non è vero che era stata rapita. Elena aveva solo 5 anni e da ieri tutti la cercavano ovunque pensando alla disperazione dei suoi genitori al terrore della bambina, perché in base al racconto della sua mamma era stata portata via da tre uomini incappucciati mentre si trovava in auto con lei a Tremestieri etneo. I carabinieri sono sul posto indicato dalla madre, la donna è già uscita dalla sua casa di Mascalucia accompagnata dai militari. Sono le prime notizie che chiudono nel modo più tragico la scomparsa della piccola Elena ma dietro questo dramma che sconvolge tutti c’è ancora altro.

Elena la bambina di 5 anni è morta, il suo corpo ad alcune centinaia di metri da casa

Nel rapimento raccontato ieri dalla madre della piccola Elena Del Pozzo una svolta che questa mattina ha sconvolto tutti, arrivata durante il sopralluogo nella casa di famiglia. La donna di 24 anni ha chiesto ai carabinieri di essere accompagnata in un luogo poco distante dall’abitazione ed è lì che ha fatto ritrovare il corpo della figlia.



La pressione del lungo interrogatorio di questa notte, le incongruenze riscontrate, lo riferisce il procuratore Zuccaro. Poi questa mattina il crollo della donna, un lungo pianto e la richiesta di cercare la bambina nel campo dove aveva nascosto il corpo. Nessun rapimento, nessuna aggressione ma la denuncia di ieri aveva subito messo in allarme gli investigatori del comando provinciale dei carabinieri diretto dal colonnello Rino Coppola.

La giovane donna aveva raccontato che poco dopo le 15 tre uomini l’avevano aggredita, le avevano portato via la figlia all’uscita dall’asilo. “Purtroppo, è stato trovato il cadavere della piccola Elena, su indicazione della madre” è invece questa la terribile e sconvolgente verità, come confermato dal procuratore Carmelo Zuccaro.

La versione della madre di Elena è stata smentita anche dalle telecamere della zona, non risultava nessuna presenza sospetta. Anche nell’auto della donna non c’era nessuna traccia del gruppo di malviventi. Il corpo della piccola Elena era in un campo, a 200 metri da casa.