Frana a Casamicciola ultime notizie: 10 dispersi ( forse anche un neonato), 1 vittima accertata

Una frana ha messo in ginocchio Casamicciola: si cercano 10 dispersi, purtroppo si teme che tra loro ci sia anche un neonato. C'è la prima vittima

Purtroppo ancora una volta Ischia è stata colpita dal maltempo e Casamicciola messa in ginocchio. Fiumi di fango hanno travolto in poche ore tutto quello che hanno incontrato lungo il loro percorso. Le strade sono diventate dei veri e propri letti per acqua e fango e una frana ha investito Casamicciola. Lì purtroppo la situazione più difficile. Questa mattina si parlava di una ventina di dispersi, al momento, secondo le ultime notizie, sarebbero 8 le persone ritrovate. Non risponderebbero all’appello, per ora, altre dieci persone. La frana ha travolto diverse auto e forse molte persone si trovavano ancora a bordo delle vetture. Il lavoro dei vigili del fuoco procede per cercare di ritrovare le persone disperse. Purtroppo c’è anche la notizia della prima vittima, è ufficiale.

Frana a Casamicciola ultime notizie: cosa sappiamo

Le ultime notizie, sono state comunicate dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba. Ha precisato poche ore fa che sono stati ritrovati 8 dispersi e che ne mancano all’appello circa dieci. “Al momento c’è la segnalazione di un ferito, però con trauma di non particolare rilievo”, ha aggiunto.

I sindaci ai cittadini: “Non uscite dalle abitazioni” – Il commissario straordinario di Casamicciola Terme e i sindaci di Ischia Porto, Forio, Lacco Ameno e Procida hanno emanato un’ordinanza collegiale diretta ai cittadini con la quale chiedono di non uscire dalle proprie abitazioni per non intralciare le operazioni di soccorso.

La prima vittima è una donna

Trovato il corpo di una donna – I soccorritori hanno recuperato il corpo di una donna non ancora identificata in piazza Maio, a Casamicciola Terme. La donna, il cui volto non è riconoscibile, è stata travolta dalla colata di fango e ha perso la vita. Tra i dispersi invece, ci sarebbe anche un neonato.

Si lavora per cercare tutti i dispersi

“L’unica preoccupazione in queste ore è la sorte dei dispersi, la sistemazione temporanea degli sfollati e la tutela degli abitanti delle zone più vulnerabili. Subito dopo andrà fatto un serio ragionamento su come sia stata attuata in Italia la prevenzione strutturale e sui necessari correttivi da apportare“. Lo dichiara il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.

De Luca chiede lo stato di emergenza

“La Regione Campania ritiene necessario chiedere lo stato di emergenza per l’isola di Ischia e i territori colpiti da questi eventi atmosferici disastrosi”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, esprimendo il proprio ringraziamento “alla protezione civile, alle forze dell’ordine, ai volontari e al personale sanitario per l’impegno profuso”.