E’ stato ritrovato il cadavere di Maria Teresa Arcamone. E’ l’ultima vittima della frana di Ischia

Il cadavere di Maria Teresa Arcamone è stato ritrovato. Sono 12 i corpi recuperati dopo la frana di Ischia. I parenti dicono no ai funerali di stato

Finisce l’incubo della famiglia di Maria Teresa che da giorni, sperava che il cadavere della ragazza si trovasse. Credere in un miracolo, dopo tutto questo tempo, e viste le condizioni in cui era stata trovata la macchina della giovane, era davvero difficile. Ma almeno adesso, Maria Teresa Arcamone, potrà riposare in pace, come le altre 11 vittime della frana di Ischia che ha colpito in particolare tutta Casamicciola. Pochi minuti fa la notizia: il corpo della dodicesima vittima dell’alluvione di Ischia è stato ritrovato, lo fanno sapere forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Il cadavere è stato recuperato dai vigili del fuoco nella zona del parcheggio del Rarone, ai piedi di via Celario, dove è confluita gran parte della frana staccatasi dal monte Epomeo. Il corpo è in via di identificazione da parte dei carabinieri della Compagnia di Ischia, anche se è noto che l’ultimo disperso è Maria Teresa Arcamone .

A distanza di 5 giorni dagli ultimi due ritrovamenti quindi, la notizia di oggi. Sono 12 le vittime della frana di Ischia. Un bilancio davvero drammatico.

IN questi giorni le amiche di Maria Teresa l’hanno ricordata con bellissime parole: “generosa e altruista”, e sottolineano come “la sua smania di aiutare l’abbia sempre portata a ficcarsi nei guai, eppure dinanzi alla necessità altrui non si è mai tirata indietro“.

I parenti delle vittime dicono no ai funerali di stato

I familiari hanno scelto cerimonie in forma privata. Il primo rito funebre a essere celebrato, mercoledì, a Lacco Ameno, sarà quello di Eleonora Sirabella e Salvatore Impagliazzo. Eleonora fu la prima delle persone sepolte dalla lava di fango ad essere ritrovata dai soccorritori, il giorno dopo l’alluvione. Per questo funerale i familiari hanno chiesto di proteggere il riserbo del proprio dolore non ammettendo cronisti e fotografi in chiesa.

Successivamente, saranno celebrati gli altri funerali; sabato a Ischia Porto saranno celebrate le esequie di Gianluca Monti, della moglie Valentina e dei tre figli Francesco, Michele e Mariateresa. Venerdì si svolgeranno, sempre ad Ischia Porto, quelli di Maurizio Scotto Di Minico, della moglie Maria Giovanna Mazzella e del piccolo Giovanni (di appena 21 giorni). Tutte le cerimonie religiose saranno celebrate dal vescovo di Ischia e Pozzuoli, monsignor Gennaro Pascarella.

Sono durissime le parole dei parenti delle vittime; la cognata di Nicolinka Blagova, la donna bulgara che proprio qualche giorno prima della disgrazia aveva ricevuto la cittadinanza italiana fa sapere: «Non vogliamo i funerali di Stato e soprattutto non vogliamo che i politici vengano in chiesa».