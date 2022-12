Omicidio Alice Neri: fermato in Francia il suo presunto assassino

E' stato arrestato l'uomo che avrebbe ucciso Alice Neri. Il tunisino fermato poche ore fa tra Francia e Svizzera: le ultime notizie

E’ stato fermato in Francia il presunto assassino di Alice Neri, la donna uccisa in provincia di Reggio Emilia e ritrovata poche ore dopo la sua scomparsa nella macchina. Il suo cadavere carbonizzato nel bagagliaio e nessuna idea di chi potesse averle fatto del male. A quasi un mese di distanza dall’omicidio di Alice, potrebbe essere vicina la svolta. Il presunto assassino, un tunisino di 29 anni che la sera dell’omicidio di Alice era stato avvistato in sua compagnia, è stato arrestato. L’uomo aveva lasciato l’Italia proprio poche ore dopo la morte della trentaduenne. In questi giorni, i familiari del tunisino avevano fatto sapere che non aveva nessuna responsabilità nell’omicidio, che aveva incontrato Alice quella sera, le aveva chiesto un passaggio ma non avrebbe mai ucciso senza motivo una donna. Era sembrato però particolarmente strano, agli occhi degli investigatori, il fatto che il 29enne, fosse scappato dileguandosi nel nulla, poche ore dopo la morte di Alice. Perchè farlo se non aveva nessun coinvolgimento in questa vicenda?

Arrestato il presunto assassino di Alice Neri

Mohamed Gaaloul, il tunisino di 29 anni indagato per l’omicidio è stato quindi fermato questa mattina.

L‘arresto è avvenuto in Francia, al confine con la Svizzera. I carabinieri di Modena erano arrivati alla sua individuazione dopo indagini con visioni di telecamere e numerosi interrogatori. Nelle ultime ore la moglie di Mohamed aveva dichiarato che l’uomo era tornato a casa la sera dell’omicidio di Alice e non era in nessun modo coinvolto nei fatti. Poi però erano partiti insieme per la Grecia. Ma il racconto della donna non corrispondeva al vero, infatti Mohamed non è partito insieme a lei ma ha cercato di raggiungere la Francia. L’uomo era già destinatario di un procedimento di espulsione. E’ questo il motivo per il quale è scappato dopo aver sentito della morte di Alice o è davvero lui l’assassino che si cerca da circa un mese? L’uomo è indagato per omicidio e distruzione di cadavere.