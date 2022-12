Apricena, Giovanna uccisa in casa da suo marito. L’ennesimo femminicidio

E' stata uccisa a colpi di pistola in casa da suo marito Giovanna. E' la seconda donna uccisa in poche ore nel nostro paese

Giovanna Frino aveva 44 anni, è stata uccisa poche ore fa da suo marito. Un’altra donna, in poche ore. Questa mattina vi avevamo raccontato di un altro femminicidio, quello di Giovanna, in provincia di Palermo. E un’altra Giovanna è stata uccisa poche ore fa in provincia di Foggia.

Il femminicidio questa mattina ad Apricena; la donna è stata uccisa a colpi di arma da fuoco, dal marito. Il fatto è successo intorno alle 12, in via Saragat, tra le mura domestiche. Non si esclude, secondo quanto si apprende in questi minuti, che in casa fosse presente anche la figlia grande di Giovanna, una ragazza di 18 anni ( una indiscrezione giornalistica da confermare). Immediato l’intervento dei carabinieri, che hanno avviato le indagini sul caso. Nulla da fare per la donna – di cui non sono state ancora rese note le generalità – che è morta per le ferite riportate. Si attende l’arrivo sul posto del pm di turno e del medico legale. Subito dopo il fatto, l’uomo si sarebbe costituito. A dare l’allarme intorno alle 12 sono stati alcuni vicini che hanno sentito i colpi di pistola.

Giovanna uccisa ad Apricena: le ultime notizie

Autore del femminicidio il coniuge 56enne, ex guardia giurata ( da qualche tempo pare lavorasse invece come bracciante nelle campagne). Dopo il femminicidio, l’uomo si è asserragliato in casa. Successivamente i carabinieri lo hanno convinto a uscire dopo una negoziazione andata avanti per alcuni minuti. Il femminicidio è avvenuto attorno alle 12. La coppia aveva figli e sembra essere confermata la notizia della presenza in casa della figlia più grande. Indagini in corso per risalire al movente. Dopo la trattativa l’uomo si è consegnato ma al momento, non sono trapelate indiscrezioni in merito al motivo per il quale il 56enne potesse voler fare del male a sua moglie.