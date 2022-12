Uomo ucciso in un bar a Milano: freddato con 5 colpi

A Milano un uomo è stato ucciso davanti a un bar: almeno 5 i colpi sparati

Inizia con una notizia di cronaca nera questa mattina di metà dicembre. A pochi giorni dal Natale ancora un fatto di cronaca, siamo il Lombardia a Milano. Dobbiamo raccontarvi di un omicidio nel quartiere Corvetto a Milano. Poche ancora le informazioni. Secondo quelle che sono le ultime notizie dal capoluogo lombardo, un uomo di 35 anni, di origine cinese, proprietario di un bar, è stato ucciso alle 7.15 di lunedì 19 dicembre all’interno del suo locale in piazza Angilberto II.

Omicidio questa mattina a Milano: le ultime notizie

L’omicidio oggi, 19 dicembre 2022, intorno alle 7. Cosa sappiamo di questo omicidio in pieno giorno a Milano: secondo quanto si apprende, la vittima è stata freddata con almeno cinque colpi sparati con una pistola semiautomatica. Sul posto diversi equipaggi della polizia. All’arrivo dei soccorritori del 118, intervenuti con un’ambulanza e un’automedica, la vittima era già senza vita.

Il barista è morto sul colpo. Non c’è stato nulla da fare per i soccorritori arrivati poco dopo. Gli investigatori stanno raccogliendo le prime testimonianze per identificare l’autore dell’omicidio. Stando all’esito delle prime indagini sembra si sia trattato di un’azione mirata nei confronti della vittima. Si stanno raccogliendo le testimonianze della gente che si trovava nei pressi del bar questa mattina. Utili, come sempre più spesso accade anche per risolvere questi casi di omicidio, le telecamere della zona. Saranno visionate nelle prossime ore . La caccia al killer è iniziata.