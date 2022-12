Claudio Belloi e un giardiniere trovati morti in casa a Serramazzoni: le ultime notizie

Le ultime notizie da Serramazzoni dove i cadaveri di due uomini sono stati ritrovati in casa

Un vero e proprio giallo quello che arriva dalla provincia di Modena dove le forze dell’ordine continuano nelle loro indagini per capire che cosa è successo nella casa in cui due uomini sono stati trovati morti. Ieri mattina intorno alle 12.30 sono stati scoperti due cadaveri dentro a un’abitazione isolata situata in via Belvedere, nel centro abitato di Serramazzoni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme ai vigili del fuoco e al medico del 118 per una formale dichiarazione del decesso. La prima ipotesi è che si possa trattare di un omicidio seguito poi da un suicidio ma al momento, ogni pista è aperta. Le persone morte sono Claudio Belloi, che risulta essere il proprietario della casa e di un uomo, che a quanto pare lavorava per lui come giardiniere.

Due cadaveri in una casa di Serramazzoni: le ultime notizie

Uno dei corpi senza vita è quello di Claudio Belloi, commerciante 70enne molto conosciuto in paese e in provincia per la bancarella di borsette che portava nei mercati della provincia. Da qualche tempo in giro si vedeva di rado, e proprio la sua assenza da un mercato ha fatto scattare l’allarme tra i colleghi. Sono stati proprio gli altri commercianti a segnalare alle forze dell’ordine l’assenza dell’uomo dal posto di lavoro e sono scattate quindi le indagini. I Carabinieri, lo hanno trovato morto insieme a un altro uomo, di 48 anni, romagnolo, giardiniere. Pare che vivesse in affitto in una proprietà del commerciante. La prima ipotesi alla quale lavorerebbero gli inquirenti è quella dell’omicidio-suicidio, ma è impossibile escludere altre piste.

La scientifica ha eseguito tutti i rilievi di rito. Belloi custodiva in casa parecchie di armi da fuoco. Nessuno dei vicini interpellati ha sentito degli spari. Ai carabinieri del nucleo investigativo il complesso compito di stabilire la dinamica dei decessi, probabilmente avvenuti nella notte di mercoledì (ma non ci sono certezze) e il movente che li avrebbe innescati.

Sconvolto il sindaco di Serramazzoni, Claudio Bartolacelli, che a Il Resto del Carlino ha raccontato: “Non sappiamo ancora cosa sia accaduto, tutte le ipotesi sono valide, dalla fuga di gas in avanti”.