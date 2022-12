Papa Francesco ricorda Papa Benedetto nella preghiera del Te Deum a poche ore dalla sua morte

Durante la messa del 31 dicembre Papa Francesco ricorda Papa emerito Benedetto a poche ore dalla sua morte

Centinaia di fedeli sono arrivati in piazza Vaticano nella giornata di oggi per essere in qualche modo vicini nella preghiera a papa emerito Benedetto XVI, morto l’ultimo giorno dell’anno. E molte le persone che hanno partecipato alla messa di questo pomeriggio in Vaticano. Grande commozione, anche per le parole di Papa Francesco che ha ovviamente ricordato Ratzinger. Nella preghiera del Te Deum, Papa Francesco ha ricordato Benedetto XVI nel giorno della sua morte: “Parlando della gentilezza, il pensiero va spontaneamente al carissimo Papa emerito Benedetto XVI che ci ha lasciato.” Commosso Papa Francesco, ha salutato con affetto, pubblicamente, Benedetto XVI.

Le parole di Papa Francesco nel giorno della morte di Benedetto XVI

Queste le parole di Papa Francesco oggi, a poche ore dalla morte di Ratzinger, mentre il mondo si prepara a dire addio al papa emerito: “Con commozione ricordiamo la sua persona così nobile, così gentile. E sentiamo nel cuore tanta gratitudine: gratitudine a Dio per averlo donato alla Chiesa e al mondo; gratitudine a lui, per tutto il bene che ha compiuto, e soprattutto per la sua testimonianza di fede e di preghiera, specialmente in questi ultimi anni di vita ritirata. Solo Dio conosce il valore e la forza della sua intercessione, dei suoi sacrifici offerti per il bene della Chiesa“.

Nove anni fa Papa Benedetto aveva rinunciato al suo ruolo di guida della chiesa e Papa Francesco aveva preso il suo posto, eletto a Roma poche settimane dopo.

Per la prima volta nella storia, i funerali di un pontefice saranno celebrati dal successore, in questo caso, Papa Francesco. Le spoglie del Papa emerito, fa sapere la Santa Sede, «riposeranno presso il Monastero Mater Ecclesiae fino alla prima mattina di lunedì 2 gennaio: non sono previste visite ufficiali o preghiere pubbliche». Dalle 9 di lunedì la salma verrà esposta per la visita dei fedeli nella Basilica di San Pietro, dalle 9 alle 19, martedì e mercoledì dalle 7 alle 19. I funerali verranno celebrati in piazza San Pietro giovedì 5 gennaio alle ore 9.30, per la partecipazione non sono previsti biglietti. Le delegazioni ufficiali presenti saranno quelle della Germania e dell’Italia.