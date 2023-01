Tragico incidente stanotte a Fonte Nuova: morti 5 ragazzi, due di loro 17enni

E' drammatico il bilancio dopo l'incidente di questa notte a Fonte Nuova: sei i ragazzi coinvolti, cinque sono purtroppo morti

E’ un bilancio drammatico quello che arriva da Fonte Nuova. Su Via Nomentana questa notte c’è stato un gravissimo incidente stradale che ha coinvolto una macchina a bordo della quale viaggiano sei persone. Purtroppo 5 ragazzi sono morti: è questo il bilancio dell’incidente di questa notte. Due delle vittime sono due ragazze di soli 17 anni. Sconvolta l’intera comunità di Fonte Nuova, cittadina di 33 mila abitanti poco fuori Roma.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Sono ancora a lavoro per capire che cosa sia successo e quali siano state la cause di questo drammatico incidente. L’auto coinvolta: una Fiat 500 con sei persone a bordo. Non è ancora chiaro il perchè ma la macchina si è ribaltata più volte. Nello schianto sono morti cinque giovani mentre un sesto ragazzo è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea. I carabinieri di Mentana sono intervenuti per i rilievi. Da comprendere anche come mai a bordo dell’auto ci fossero sei persone, in una macchina comunque molto piccola.

La prima ricostruzione dell’incidente, chi sono le vittime

Secondo la prima ricostruzione dei militari intervenuti, intorno alle 2,30 la Fiat Cinquecento che andava in direzione Roma ha perso il controllo, si è ribaltata e è finita contro un palo della luce nei pressi dell’Ufficio Postale al centro della frazione. Non ci sarebbero segnali del coinvolgimento di altre macchine, almeno per ora. A bordo della vettura coinvolta nel tragico incidente c’erano Alessio G., 21 anni, Flavia T., 17 anni, Valerio D. P, 21 anni, Giulia S. 17 anni, Simone R. 21 anni. Purtroppo i 5 ragazzi sono morti sul colpo. Grave in ospedale un ventunenne, il sesto ragazzo a bordo dell’auto.

Non è la prima volta che in quel tratto di strada avvengono incidenti stradali così brutti. Nel 2007 nella stessa zona altri 5 ragazzi morirono in un incidente, mentre nel 2014 lo scooter di Roberto de Amicis e suo figlio Cristian di 7 anni, fu travolto da un’auto: il padre e il bambino, che tornavano dall’Olimpico dopo aver visto una partita della Roma, morirono sul colpo.