E’ stato ritrovato il cadavere di Yana Malayko: le ultime notizie

E' stato ritrovato il cadavere di Yana uccisa dal suo ex fidanzato in provincia di Mantova: ecco le ultime notizie

Attirata con l’inganno a casa dell’uomo che aveva lasciato, Yana Malayko è stata uccisa. Ennesima donna uccisa da un uomo che l’aveva amata, che forse diceva di amarla ancora. Non c’era nessun sentimento nel cuore dell’assassino della 23enne che in più di una occasione si era lasciato andare a frasi piene di odio nei confronti di Yana. Lo sgarro più grande: quello di pensare che potesse andare avanti senza di lui, rifarsi una vita. Una vita che Yana non ha più. Oggi però per chi resta, finisce un incubo. Le forze dell’ordine hanno ritrovato il cadavere della ragazza. Il papà di Yana ha sperato fino all’ultimo, ha creduto in un miracolo, pur sapendo bene che la 23enne dalla casa del suo assassino era uscita in un sacco. La mamma di Yana che vive all’estero, ha lanciato appelli. Una famiglia distrutta. Magra consolazione, quella di sapere l’assassino della donna in carcere. Un dolore alleviato dalla possibilità di dare degna sepoltura al cadavere.

Nel pomeriggio del primo febbraio, intorno alle 15, il corpo della giovane è stato ritrovato in aperta campagna, proprio nell’area di boschi, pozzi e campi a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, al confine con Lonato del Garda, nel Bresciano, dove si erano concentrate le ricerche nonostante i ripetuti silenzi del killer sulla esatta localizzazione del cadavere. Il corpo era in un sacco gettato tra i rovi, in un campo, sul retro di un’azienda di florovivaista. Le telecamere aveva ripreso parte del tragitto dell’assassino, alcuni testimoni lo avevano identificato. Il lavoro è servito. C’è voluto del tempo ma alla fine Yana è stata ritrovata e potrà riposare in pace.

Yana è stata uccisa nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 gennaio. Da quel momento si erano perse le tracce della 23enne originaria di Cernivci, in Ucraina. La ragazza è stata uccisa da Dumitru Stratan, un 33enne con il quale aveva avuto una relazione, terminata a dicembre. Non si era mai rassegnato alla fine di questa storia Dumitru . E poche ore dopo aver ucciso Yana aveva confidato a sua sorella di aver fatto una cosa molto grave. La donna era corsa dalle forze dell’ordine per denunciare tutto. Stratan è stato arrestato ma in carcere non ha mai voluto rivelare dove aveva sepolto il cadavere della sua ex fidanzata.