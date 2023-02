Identificato il cadavere della donna in auto nel lago a Lecco: le ultime notizie

E' stato identificato il cadavere della donna ritrovano in una Fiat Panda nel lago a Lecco

Dopo poche ore dal ritrovamento del cadavere sulla riva del lago a Lecco, è stato identificato il corpo della donna che era in auto: si tratta di una 65enne milanese, sposata, con figli. Precisamente la macchina era finita nel lago ed è stata poi portata fuori. Sul posto sono intervenuti anche i sommozzatori per scandagliare le acque del lago ed escludere la presenza di altri corpi. Indagano i carabinieri, non è esclusa alcuna ipotesi. Tgcom24 rivela anche il nome della donna: si tratterebbe di Maria Cristina Jansenn. Il cadavere della donna era sui sedili posteriori della macchina, per questo vanno avanti le indagini e le ricerche, per capire se nell’auto con la donna, ci fossero anche altre persone. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni operai che poco dopo le sette di lunedì mattina hanno notato le luci di un’auto sotto la superficie dell’acqua, a una decina di metri dalla riva. La macchina è stata segnalata in località Rivabella, a Lecco. Il medico legale ha effettuato una prima visita esterna e sono in corso i rilievi da parte dei militari della scientifica.

Sul luogo in cui è stata trovata morta la donna, il cui cadavere era sui sedili posteriori di una Fiat Panda finita sulla riva del lago, sono intervenuti in mattinata per un sopralluogo il procuratore capo di Lecco, Ezio Domenico Basso, il sostituto procuratore Chiara Di Francesco e il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Alessio Carparelli. «Le strade sono ancora tutte aperte perché al momento non è possibile escludere l’intervento di terze persone – le parole del procuratore capo di Lecco Ezio Domenico Basso -. È stata disposta l’autopsia: verrà eseguita nei prossimi giorni per acquisire ulteriori elementi che ci consentiranno di avere un quadro più preciso. L’auto è finita in acqua, è stata vista da alcune persone e poi estratta dai pompieri. Nulla si può dire al momento sulla presenza di eventuali segni di violenza».