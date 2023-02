Almeno 40 i migranti morti nel naufragio a Cutro: le ultime notizie

Le ultime notizie dalla Calabria: sono almeno 40 i migranti morti sulle coste di Cutro, circa 70 i dispersi. Le ultime notizie

Una domenica mattina di tragedia quella del 26 febbraio 2023, con le ultime notizie dalla Calabria. Sale ad almeno 40 il numero dei migranti morti stamattina a «Steccato» di Cutro, località a 20 chilometri da Crotone, dopo che il peschereccio sul quale si trovavano per arrivare in Italia si è spezzato in due. Tra i superstiti del naufragio, secondo fonti investigative, sarebbe stato fermato anche un presunto scafista. “Il naufragio avvenuto al largo delle coste calabresi mi addolora profondamente e ci impone innanzitutto il profondo cordoglio per le vite umane spezzate”. Lo ha affermato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Il ministro ha parlato di una tragedia immane. “È un un brutto risveglio che deve destare la comunità affinché simili tragedie non accadano” ha detto il presidente della Croce Rossa Italiana.

Un bilancio che è destinato certamente ad aggravarsi, alcune fonti parlano già di almeno 40 corpi recuperati tra mare e spiaggia. Dovevano essere almeno 250 le persone a bordo del vecchio barcone che ha raggiunto le cose della Calabria, proprio per questo motivo si teme purtroppo, che a perdere la vita, sia stato un numero maggiore di migranti. Il primo dato è stato diffuso da chi si sta occupando delle operazioni di soccorso, ma anche il numero delle persone che erano a bordo di questo barcone, potrebbe essere imprecisato. Le condizioni proibitive del tempo di queste ore, hanno causato il disastro: il barcone non ha retto ed è naufragato sulle coste calabresi, sulla costa della provincia di Crotone. Purtroppo è facile pensare, che il numero delle vittime, possa essere maggiore. Ci sarebbero almeno 70 persone disperse, stando ai calcoli che le forze dell’ordine, hanno fatto fino a questo momento.

Tra le vittime ci sarebbe anche un neonato. A perdere la vita tragicamente, anche molti bambini.

Al momento sono circa un centinaio le persone tratte in salvo mentre continuano le ricerche.

Le parole di Giorgia Meloni

“Profondo dolore per le tante vite umane stroncate dai trafficanti di uomini”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il naufragio in Calabria sottolineando che “si commenta da sé l’azione di chi oggi specula su questi morti, dopo aver esaltato l’illusione di un’immigrazione senza regole”. Il governo, aggiunge, “è impegnato a impedire le partenze e con esse il consumarsi di queste tragedie, e continuerà a farlo, anzitutto esigendo il massimo della collaborazione agli Stati di partenza e di provenienza”.