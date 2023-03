Giallo a Carovigno: Antonio Calò e Caterina Martucci ritrovati morti in casa. Le ultime

E' giallo a Carovigno dopo il ritrovamento di una coppia in casa: sono stati uccisi con una pistola? Le ultime notizie di Antonio Calò e Caterina Martucci

Che cosa è successo a Carovigno, uno dei borghi più belli della provincia di Brindisi? Questa volta non si parla della piccola cittadina per i suoi meriti artistici ma per un fatto di sangue. Due persone sono state trovate nella loro abitazione: marito e moglie sono morti a causa di due colpi secchi di pistola in testa. Le vittime sono Antonio Calò e Caterina Martucci. I cadaveri sono stati ritrovati nella loro casa di campagna in contrada Canali, nella frazione Serranova di Carovigno (Brindisi). I corpi senza vita dei due sono stati ritrovati in due stanze diverse dai carabinieri. All’esterno due bossoli calibro 12, dei quali bisogna verificare l’eventuale compatibilità con l’arma che ha sparato, non ancora ritrovata. Questa circostanza sembra escludere l’ipotesi di un omicidio-suicidio e indirizza le indagini verso il duplice omicidio. Un vero e proprio giallo che scuote l’intera comunità. Chi conosceva la coppia, che non ha avuto figli, racconta che erano entrambi due persone molto tranquille. La signora Caterina passava molto del suo tempo in casa mentre il 70enne, era un parcheggiatore, all’esterno di un locale nella zona.

La rapina viene esclusa, considerata la modesta condizione di vita di Antonio e Caterina e si scava nelle loro conoscenze e nei rapporti di lavoro per arrivare alla verità. Le salme sono state trasferite nell’obitorio del cimitero di Ostuni a disposizione della magistratura.

E’ giallo a Carovignno: duplice omicidio il primo marzo 2023

Ieri sera l’allarme è stato dal fratello di Antonio che, dopo aver saltato il consueto e abitudinario appuntamento al bar, non rispondeva neanche più alle ripetute telefonate. Di qui la preoccupazione crescente e la richiesta di intervento alle forze dell’ordine. A casa delle due vittime si sono precipitati gli uomini della polizia locale di Carovigno, i carabinieri del Norm della compagnia di San Vito Dei Normanni guidati dal comandante Alberto Bruno e del reparto operativo del comando provinciale di Brindisi con il tenente colonnello Raffaele Federico. Quando il fratello di una delle due vittime è arrivato nei pressi dell’abitazione, non ha notato nulla di strano. Erano circa le 19 di ieri. In casa le luci erano spente, cosa che porterebbe a pensare che l’omicidio sia avvenuto quando fuori c’era ancora luce.

Le ultime notizie: che cosa è emerso

Il medico legale ha svolto la prima ispezione dei cadaveri e le indagini sono coordinate dal pm Francesco Carluccio della procura di Brindisi, che ha disposto il sequestro dell’abitazione per consentire gli ulteriori accertamenti. Il gruppo di inquirenti ha lavorato tutta la notte per cercare di ricostruire i fatti e il lavoro sta continuando per individuare il movente che ha portato al duplice omicidio.