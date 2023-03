Papa Francesco ultime notizie: problemi cardiaci, il comunicato ufficiale

Le ultime notizie sulle condizioni di salute di Papa Francesco: come sta

Da quando questo pomeriggio è trapelata l’indiscrezione relativa al malore di Papa Francesco, si sono susseguite una serie di notizie diverse. In un primo momento si era detto che il Papa era stato ricoverato, come previsto, per degli accertamenti. Ma stasera, è arrivato il comunicato ufficiale della Santa Sede, che rivela quanto sta accadendo. Sappiamo dunque, in modo ufficiale che Papa Francesco si trova dal pomeriggio di oggi, mercoledì 29 marzo, all’ospedale Gemelli di Roma.

Dall’ospedale si fa sapere che il pontefice, giunto in ambulanza a seguito di un malore, ha avuto problemi cardiaci e un affaticamento respiratorio nella tarda mattinata. Queste quindi le ultime notizie sulle condizioni di salute di Papa Francesco. Tutto sarebbe iniziato questa mattina. Il Papa avrebbe avvertito i primi dolori, nella zona del petto, dopo l’udienza generale, che si è tenuta in piazza San Pietro. Il pontefice era rientrato nella sua residenza a casa Santa Marta. In via precauzionale quindi, una visita nel reparto cardiologia, come consigliato dal suo infermiere personale. Per questo probabilmente, si è parlato di un ricovero già organizzato, anche per non destare preoccupazione intorno alle condizioni di salute di Papa Francesco.

In Vaticano, anche se non è ancora ufficiale, si dice che siano state annullate tutte le udienze di giovedì e venerdì, ovvero che «è stato fatto spazio nell’agenda perché i controlli possano proseguire il tempo eventualmente necessario». Prima di andare al Gemelli, il Papa ha annullato l’appuntamento per la registrazione di un’intervista televisiva.

Come sta Papa Francesco: le ultime notizie dall’ospedale

Il malore è considerato «non preoccupante»: ma il pontefice — vigile e collaborativo, anche se visibilmente affaticato — è stato comunque sottoposto a diversi esami, compresa una Tac, e secondo alcune fonti ospedaliere avrebbe nella sua stanza al decimo piano la macchina dell’emogasanalisi per un monitoraggio costante. La tac toracica avrebbe dato esito negativo — e questo elemento viene valutato con sollievo generale dall’entourage del Papa, a partire dal professor Andrea Arcangeli, direttore Sanità ed Igiene del Governatorato del Vaticano, che si trova al fianco del pontefice.

Da Tv2000 le ultime notizie sulle condizioni di salute del Papa

https://twitter.com/TV2000it/status/1641149494761750538

Lo staff più vicino a Papa Francesco, compreso il dispositivo della sicurezza, è stato mobilitato per passare la notte nel policlinico universitario. Si sarebbe esclusa l’infezione da covid 19.