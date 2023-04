Omicidio Marzia Capezzuti c’è la svolta: 3 arresti

Sono tre le persone arrestate per l'omicidio di Marzia Capezzuti: tra loro una donna e un minore, le accuse sono di omicidio e tortura

Dopo quasi un anno di indagini è arrivata la svolta che in molti si aspettavano, questa mattina le ultime notizie dalla provincia di Salerno. Per la scomparsa di Marzia Capezzuti a Pontecagnano Faiano (Salerno), avvenuta nel marzo 2022, i carabinieri hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare nei confronti di tre persone (tra cui una donna). Sono accusate, a vario titolo, di maltrattamenti, tortura e omicidio. I resti di un corpo, che si presume appartenessero alla 29enne milanese, furono trovati a ottobre in un casolare di Santa Tecla, nel comune di Montecorvino Pugliano. Le ordinanze sono state emesse, una dal gip del Tribunale ordinario e l’altra da quello per i Minorenni di Salerno, su richiesta delle rispettive Procure. Non sono stati resi ancora noti i nomi delle tre persone arrestate ma, tutto lascerebbe pensare che sia stata arrestata la donna con cui Marzia viveva da tempo, la signora sorella del suo ex compagno, deceduto, e almeno uno dei suoi figli, visto che si parla di un ragazzo ancora minorenne. I sospetti, sin dal primo giorno, si erano concentrati proprio sulla famiglia che stava ospitando Marzia. I vicini di casa avevano raccontato delle condizioni drammatiche nelle quali la ragazza viveva da tempo, senza cibo, maltrattata. Non aveva più capelli, non andava in bagno da sola ma era costretta a usare un pannolone ( anche il povero corpo di Marzia è stato ritrovato con indosso un accessorio di quel genere). Purtroppo nel corso delle indagini, sono emerse delle verità che fanno male: Marzia sarebbe stata violentata, potrebbe persino esser stata costretta a prostituirsi per soldi, soldi che però lei non usava. Come non usava neppure quelli della sua pensione, anzi. Il motivo per il quale Marzia sarebbe stata trattenuta contro la sua volontà in quella casa, si legava proprio alla pensione che veniva incassata. Pensione che è stata ritirata anche nei mesi in cui Marzia era stata dichiarata scomparsa ( la ragazza probabilmente era morta da tempo).

Ma di tutti questi tasselli, da mettere insieme uno dopo l’altro, si dovranno occupare i giudici che dovranno dare alla famiglia tutte le risposte del caso. Dovranno anche spiegare come mai, nonostante le denunce fatte, l’arrivo in quella casa degli assistenti sociali, nessuno abbia portato via Marzia, costretta, durante tutto il 2020 a subire l’impossibile. Non era stata neppure vaccinata, raccontano i vicini, che descrivono la vita di Marzia come una vita infernale.

Le ultime notizie sulla morte di Marzia Capezzuti

E sempre le indagini dovranno anche raccontare che cosa è successo a Marzia, come è morta. E’ stata uccisa? E’ stata portata in quel posto, una discarica, mentre era ancora viva e lasciata morire di stenti? Siamo solo all’inizio di un altro capitolo di una storia che mai, mai avremmo voluto raccontare e che invece ci mostra una bruttissima pagina di cronaca della nostra Italia.