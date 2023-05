Helga Maria Engbarth ritrovata morta dopo 5 anni: indagato suo figlio Bernardo

E' stato indagato il figlio della donna ritrovata morta in casa a Verona dopo 5 anni: avrebbe incassato ogni anno 30mila euro di pensione

Era irreperibile, irrintracciabile Bernardo Rossi. Lo cercavano i vigili perchè volevano notizie di un immobile, lo hanno cercato per poter parlare anche con sua madre Helga Maria Engbarth. Non sono riusciti a mettersi in contatto con nessuno dei due i vigili di Verona che allora, hanno deciso di entrare in casa della donna, e lì, hanno trovato i suoi resti. Morta forse da 5 anni o da 6. I resti delle ossa sul letto, un ritrovamento macabro, l’ennesimo.

Non doveva essere morta Helga Maria Engbarth. Ogni mese infatti a sua pensione veniva regolarmente ritirata e neppure i vicini di casa avevano pensato che le fosse successo qualcosa; a loro Bernardo Rossi aveva detto che la madre era andata in Germania. E ci avevano creduto, perchè dubitarne?

Nella casa di Helga Maria Engbarth le forze dell’ordine sono arrivate per un altro motivo. Alcuni vicini di casa, di un altro appartamento però, avevano segnalato il continuo via vai di una casa, di cui la donna e il figlio erano proprietari, di stranieri. Ma il Rossi non sembrava essere rintracciabile e così alla fine, ecco la scoperta che nessuno si aspettava. Helga Maria Engbarth era conosciuta nel quartiere, nel 2011 con suo marito aveva persino festeggiato i 50 anni di nozze. Poi da quando l’uomo è morto le cose sono cambiate. E il figlio, che secondo alcuni vicini, negli ultimi anni non lavorava, ma viveva solo con l’aiuto della madre, benestante, ha continuato a prendere la sua pensione.

Helga Maria Engbarth è svanita nel nulla dal 2017. I vicini di casa dicono di averla vista l’ultima volta in quel periodo. E sempre di quel periodo sono gli ultimi contatti con il medico curante e con il farmacista. Poi nulla più.

Che cosa è successo a Helga?

Sul Corriere della sera si legge:

Al momento tutte le ipotesi sono aperte: servirà tempo per stabilire le cause della morte e nulla esclude che possa trattarsi di cause naturali. E bisognerà capire come sia stato possibile che nessuno, fino ad ora, si sia mai domandato che fine avesse fatto la donna, che risultava incassare regolarmente la pensione. Quel che è certo è che l’unica persona che può fare luce su tutti i dubbi e i misteri di questa vicenda è il figlio dell’anziana. Ora c’è speranza sul fatto che si possa fare chiarezza al più presto.

«Una scoperta agghiacciante, una vicenda di degrado umano che lascia interdetti» commenta il capo della Procura di Verona.

Il figlio della donna ritrovata morta in casa a Verona, ora è indagato dal pm Alberto Sergi per l’occultamento del cadavere della madre e per truffa ai danni dello Stato. Secondo le prime stime, avrebbe incassato circa 30 mila euro all’anno.