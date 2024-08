Home » Ultimissime » Dramma di Ferragosto a Vico Equense: bimbo di 7 anni annega nella piscina dell’agriturismo Ultimissime Dramma di Ferragosto a Vico Equense: bimbo di 7 anni annega nella piscina dell’agriturismo Redazione UltimeNotizieFlash Tragedia di Ferragosto a Vico Equense: un bambino di sette anni è morto nella piscina dell'agriturismo dove era in vacanza

Una giornata di festa, una giornata di relax si è trasformata nell’incubo peggiore che una famiglia possa vivere. A Vico Equense questa mattina, un bambino di 7 anni è morto annegato nella piscina di un agriturismo dove si trovava in compagnia del suoi genitori. Il piccolo è morto poco dopo esser entrato in piscina, al momento non è chiaro se abbia avuto un malore o se non sia riuscito a nuotare fino al bordo della piscina. Questo di Ferragosto è purtroppo l’ennesima tragedia che dobbiamo raccontarvi e che riguarda dei bambini molto piccoli.

I genitori che erano insieme al bambino di sette anni, si sono subito resi conto che stava succedendo qualcosa e hanno prestato i primi soccorsi. Secondo quanto riferiscono i media locali, anche il personale del 118 è arrivato immediatamente sul posto ma purtroppo, per il piccolo, non c’è stato nulla da fare. Quando i soccorritori sono intervenuti, il bambino era già morto.

Le ipotesi su quello che potrebbe essere accaduto al momento sono diverse e non si può escludere nulla. Il piccolo, secondo quanto hanno riferito i genitori alle forze dell’ordine dopo il loro arrivo, sapeva nuotare. Non si esclude che possa aver sbattuto la testa durante un tuffo o che possa aver avuto un malore. Queste al momento le ultime notizie da Vico Equense.