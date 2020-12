Il Natale 2020 sarà un Natale molto diverso dal solito. Molti di noi potrebbero non muoversi e restare a casa dove passeranno le feste in famiglia. Non sappiamo ancora se ci sarà la possibilità di poter andare al ristorante per festeggiare Natale e Capodanno. Si potrà sicuramente prendere del cibo da asporto o con la consegna a domicilio ma si potrà anche decidere di preparare almeno qualche piatto in casa! E allora abbiamo pensato a ben 10 ricette di Benedetta Parodi per un menu di Natale alla portata di tutti. Come saprete infatti Benedetta è amata per le sue ricette facili e veloci per cui chi si cimenterà con queste preparazioni scoprirà delle ricette davvero facili da fare.

10 RICETTE DI BENEDETTA PARODI PER IL MENU DI NATALE

Non ci resta quindi che proporvi una carrellata con dieci ricette natalizie di Benedetta Parodi assolutamente perfette per un menu di Natale e anche per quello di Capodanno chiaramente!

1-LA RICETTA DEL PANE ALLA CANNELLA DI BENEDETTA PARODI

Per la colazione non può mancare il pane alla cannella, assolutamente consigliato. Piacerà a grandi e piccini e sarà perfetto per i giorni di vacanza da passare a casa.

2-RICETTE DI NATALE BENEDETTA PARODI: LA CIAMBELLA SALATA

La ciambella salata di Natale perfetta anche come centrotavola è una di quelle ricette di Benedetta Parodi assolutamente da provare per il Natale.

3-LA RICETTA DEI CAPPELLETTI IN BRODO DI BENEDETTA PARODI PER NATALE

Non può mancare per la cena della vigilia, sia a Natale che a Capodanno, un buon piatto di brodo, e Benedetta Parodi ci suggerisce la sua ricetta per i cappelletti in brodo.

4- RICETTE NATALE BENEDETTA PARODI: LE CAPESANTE GRATINATE

Perfette per la cena di Natale a base di pesce ma anche per il pranzo di Natale, le capesante gratinate sono davvero molto semplici da fare e alla portata di tutti.

5- UN GRANDE CLASSICO L’INSALATA RUSSA DI BENEDETTA PARODI

Tra le ricette che non possono mancare nel menu di Natale c’è anche l’insalata russa che Benedetta Parodi ci ha suggerito in diverse occasioni.

6-RICETTE NATALE BENEDETTA PARODI: CANNELLONI CON CREMA DI ZUCCA

Per una idea per il pranzo di Natale, sicuramente la ricetta dei cannelloni con crema di zucca di Benedetta Parodi è perfetta. Cannelloni con crema di zucca, la ricetta di Natale di Benedetta Parodi (video)

7- RICETTE NATALE BENEDETTA PARODI: LO SFORMATO AL SALMONE

Assolutamente da non perdere lo sformato al salmone perfetto per la cena della vigilia di Natale, quando il pesce non può mancare.

8- UN GRANDE CLASSICO IL PANDORO FARCITO DI BENEDETTA PARODI

E per quello che riguarda i dolci, una ricetta semplicissima alla portata di tutti è quella del pandoro farcito.

9- LA RICETTA DEL CROCCANTE DA REGALARE DI BENEDETTA PARODI

Altro dolce perfetto anche per i regali natalizi. Inoltre il croccante è un dolce che si mantiene per diversi giorni per cui si può preparare anche prima.

10- RICETTE NATALE BENEDETTA PARODI: IL BUDINO DI PANETTONE E MELE

Chiudiamo con una ricetta per chi ama il panettone che può essere perfetta anche per recuperare il panettone avanzato. Ecco come si prepara il budino di panettone e mele.

Che ne pensate delle ricette che abbiamo scelto per questo menu di Natale con i consigli di Benedetta Parodi?