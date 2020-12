10 ricette per i biscotti di Natale perfetti anche da regalare

I biscotti di Natale sono sempre graditi. Non ci accompagnano solo durante le feste ma possono essere perfetti anche come regalo fatto in casa. A Natale si sa, ci fa sempre piacere ricevere un dono speciale, e se fatto a mano, è ancora più gradito. Per questo abbiamo pensato alle ricette per i biscotti di Natale, perfetti anche per essere regalati. Vi suggeriamo quindi 10 ricette di Natale per dei biscotti da regalare, da appendere all’albero o semplicemente da essere gustati.

10 ricette per i biscotti di Natale ottimi anche per essere regalati

Abbiamo quindi scelto alcune ricette viste in tv, altre preparate da maestri pasticceri, altre molto semplici davvero alla portata di tutti. E ve le suggeriamo in questo nostro articolo.

1- Biscotti di Sara Brancaccio per Natale: biscotti da appendere all’albero

Per chi si volesse divertire ancora con le decorazioni last minute per l’albero di Natale, ecco i biscotti da appendere Ricetta Sara Brancaccio, i biscotti da appendere all’albero di Natale (Foto)

2- Biscotti di mele e cannella di Benedetta Rossi

Direttamente da Fatto in casa per voi arriva la proposta di Benedetta Rossi che suggerisce i biscotti di mele e cannella

3- I biscotti al mandarino da regalare a Natale

I biscotti sono anche un’ottima idea regalo, vi suggeriamo quindi la ricetta dei biscotti al mandarino da regalare.

4- Torcetti e meringhe per i biscotti di Natale con la ricetta di Benedetta Rossi

Sempre dalla cucina di Fatto in casa per voi arriva la ricetta dei biscotti torcetti e delle meringhe

5- I ricciarelli con una ricetta da La prova del cuoco

In questi anni la trasmissione di rai 1 ci ha regalato decine di ricette per il Natale, abbiamo selezionato la ricetta dei ricciarelli

6- I biscotti a forma di gufo da appendere

Che ne dite di questi bellissimi biscotti a forma di gufo perfetti anche per essere appesi o da usare come segnaposto? Ricette dolci di Natale, biscotti gufo da appendere e gustare

7- Biscotti pan di zenzero un classico di Natale

Non è Natale senza biscotti pan di zenzero, ecco una super ricetta per voi

8- Biscotti a forma di pupazzo di neve perfetti come dono a Natale

Bellissimi questi biscotti a forma di pupazzo di neve perfetti per i bambini o anche per i doni natalizi

9- Biscotti di Natale a forma di stella cadente

Questi biscottini sono perfetti per essere regalati, non potevano non suggerirveli

10- Le idee del grande Knam: biscotti di Natale

Una super ricetta di un super maestro: arrivano i biscotti di Natale con i suggerimenti del maestro Ernst Knam.

Buone feste a tutti!