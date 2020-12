Le ricette di Anna Moroni per la vigilia di Natale: 9 ricette da fare in casa

Che ne dite di preparare delle ricettine molto semplici in casa per la vigilia di Natale? Si cercano sempre sul web le ricette migliori per un menu di Natale perfetto e allora abbiamo pensato di mettere insieme delle ricette natalizie di Anna Moroni per un perfetto menu. Oggi quindi vi suggeriamo ben 9 ricette per la vigilia di Natale, 9 ricette di Anna Moroni. Faremo molte preparazioni a base di pesce, poi ci sarà anche la frittura e ovviamente i dolci che non possono mancare.

9 RICETE DI NATALE DI ANNA MORONI PER IL MENU DELLA VIGILIA

Abbiamo quindi selezionato 9 ricette che in questi anni Anna Moroni ha preparato in tv, da La prova del cuoco a Ricette all’Italiana. Ne abbiamo scelte 9 perfette per il menu della vigilia di Natale.

1- La spigola al sale con i tortini di patate: la ricetta della vigilia di Anna Moroni

Iniziamo con un ottimo piatto a base di pesce, facciamo la spigola con il sale accompagnata dai tortini di patate. Anna Moroni che vigilia di Natale con spigola al sale e tortini di patate, Ricette all’italiana

2-Paccheri all’amatriciana di mare: il primo piatto per la vigilia di Natale

Per il menu della vigilia vi suggeriamo ovviamente anche un ottimo primo piatto, faremo dei paccheri all’amatriciana di mare, una vera delizia con i consigli di Anna Moroni.

3- La ricetta dell’insalata di rinforzo per la vigilia di Natale

Non è Natale senza una insalata di rinforzo ed ecco allora il suggerimento di Anna Moroni per il Natale.

4- La spigola in crosta di pane con la ricetta di Anna Moroni per la vigilia di Natale

Un’altra ricetta a base di pesce assolutamente da non perdere, facciamo una ottima spigola con la ricetta di Anna Moroni; avete mai provato la spigola in crosta di pane?

5-La frittura della vigilia con la ricetta di Anna Moroni

E non può mancare ovviamente per la cena della vigilia una ottima frittura con la ricetta di Anna Moroni. La ricetta della frittura della vigilia di Natale di Anna Moroni

6- I Biscotti danesi per Natale: la ricetta di Anna Moroni

Non è Natale senza dolci e allora una ricetta internazionale con i consigli di Anna Moroni, facciamo degli ottimi biscotti danesi.

7- Un dolce che a Natale non può mancare: i ricciarelli

Che Natale sarebbe senza i ricciarelli? Ecco la ricetta perfetta alla portata di tutti di Anna Moroni.

8-Biscotti vetrata perfetti anche da regalare

Questi biscotti di Anna Moroni oltre a essere bellissimi da vedere sono ottimi da gustare e quindi perfetti anche per un regalo home made.

9- La ricetta del pan brioche di Natale