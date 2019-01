Kate Middleton festeggia il compleanno a Sandringham con William e i principini (Foto)

William e Kate Middleton sono ancora a Sandringham, per la gioia della regina Elisabetta i duchi di Cambridge con i loro tre figli sono ancora nel Norfolk e faranno rientro a Londra solo dopo avere festeggiato il compleanno di Kate (foto). Le vacanze dovrebbero essere finite per tutti ma la famiglia reale resta nello stesso luogo dove ha festeggiato il Natale. Harry e Meghan Markle sembra invece siano già andati via. La prima uscita di William e Kate del 2019 è stata proprio nel Norfolk; si sono diretti verso la chiesa di St. Mary Magdalene e ovviamente come sempre sono stati immortalati per la gioia di tutti i sudditi. Il 9 gennaio la Middleton compie 37 anni, un compleanno che festeggerà chiudendo le feste per poi tornare a casa. Cappotto blu, già visto in Norvegia, e come sempre sorridente e bellissima; Kate Middleton non sbaglia mai un colpo. Outfit perfetto per proteggersi dal freddo, nessun gesto errato e mai un dettaglio che possa dare spazio ai pettegolezzi.

KATE MIDDLETON E IL PRINCIPE WILLIAM NEL NORFOLK MA NON CI SONO HARRY E MEGHAN MARKLE

Ultimi giorni ad Anmer Hall con i piccoli George, Charlotte e Louis per Kate e William d’Inghilterra.

Come annunciato da Kensington Palace il principe d’Inghilterra farà visita al quartier generale della Air Ambulance di Londra proprio il 9 gennaio, il giorno del compleanno di sua moglie.

Dopo però festeggerà il giorno importante per poi fare rientro a casa. Chissà se per l’occasione torneranno a Sandringham anche Harry e la sua Meghan.

E’ lì che tutti insieme hanno trascorso il Natale mettendo a tacere i pettegoli che volevano le due cognate ai ferri corti. L’hanno fatto in onore di Sua Maestà o davvero non ci sono malumori in famiglia. La frattura di cui tanto si è parlato non è mai stata confermata e tutti sperano si smette di parlare di contrasti, i panni sporchi si lavano in famiglia, anche nella loro.

Kate Middleton festeggia il compleanno a Sandringham con William e i principini (Foto) ultima modifica: da