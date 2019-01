Da Simona Ventura a Federico Quaranta: la solidarietà per Gino Sorbillo corre sui social

Quello che è successo stanotte a Napoli non dovrebbe succedere in un paese civile dopo il lavoro e la voglia di far bene il proprio mestiere dovrebbero vincere sul male. E invece ancora una volta siamo qui a raccontarvi di un atto intimidatorio contro una persona rispettabile che cerca di portare l’italianità nel nostro paese e nel mondo intero. Parliamo di Gino Sorbillo che è stato colpito, ancora una volta, da chi credere di far paura con le bombe. Questa notte a Napoli è esplosa una bomba davanti alla sua pizzeria. Un atto chiaramente intimidatorio contro il pizzaiolo che non è alla sua prima difficoltà. Oggi sono arrivati per Gino migliaia di messaggi da parte di gente comune, colleghi, vip e politici che si sono schierati tutti dalla sua parte. Tra le prime a metterci la faccia, Antonella Clerici che ha subito manifestato sui social la sua vicinanza a Gino Sorbillo compagno di viaggio per diversi anni nella sua Prova del cuoco. Ma sono davvero tantissimi i personaggi famosi che in queste ore hanno voluto condividere sui social una frase di solidarietà per Gino Sorbillo: da Simona Ventura a Federico Quaranta passando per Caterina Balivo.

BOMBA DAVANTI ALLA PIZZERIA DI GINO SORBILLO A NAPOLI: LA SOLIDARIETA’ DEI PERSONAGGI FAMOSI TUTTI DALLA SUA PARTE

Ecco alcuni dei messaggi arrivati nelle ultime ore, #sorbillo è al primo posto nei trend topic in Italia.

Caro Gino Sorbillo, quando un cittadino si comporta come te, non va lasciato MAI PIÙ solo. Io, per quanto possa valere, sarò sempre dalla parte delle persone ONESTE.

E non solo a parole. E voi? #Sorbillo #GinoSorbillo #Napoli pic.twitter.com/hi0RIzqsek — Simona Ventura (@Simo_Ventura) 16 gennaio 2019

Un abbraccio alla famiglia Sorbillo ed a tutti i Napoletani per bene!!! #Sorbillo — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) 16 gennaio 2019

Non vedo l’ora di tornare a Napoli per andare a mangiare subito una magnifica pizza da #Sorbillo 💪💪💪 — Gabriele Lele Corsi (@corsi_gabriele) 16 gennaio 2019

La bomba piazzata alla pizzeria #Sorbillo è una ferita al cuore di Napoli, al suo centro storico e alle sue antiche tradizioni.

Piena solidarietà alla famiglia Sorbillo e a tutti i Napoletani perbene che attendono risposte concrete. — Caterina Balivo (@caterinabalivo) 16 gennaio 2019

Un abbraccio alla Napoli della creatività, dell’accoglienza, della solarità, della simpatia, dell’affetto, delle belle persone, dei più grandi Artisti, della musica. La Napoli che affascina il mondo e a cui tutti vogliamo bene. ☀️W #Sorbillo 👊🏻 — Giovanni Vernia (@giovannivernia) 16 gennaio 2019

Anche da parte nostra ovviamente un grandissimo abbraccio a tutta la famiglia di Gino Sorbillo e alla grande squadra di lavoratori che sono al suo fianco.

Da Simona Ventura a Federico Quaranta: la solidarietà per Gino Sorbillo corre sui social ultima modifica: da