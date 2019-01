Kate Middleton incinta a meno di un anno dalla nascita di Louis, il dettaglio che stupisce (Foto)

Possibile che Kate Middleton sia incinta del quarto figlio? Dopo la nascita di George, Charlotte e Louis la moglie del principe William d’Inghilterra potrebbe dare alla luce un altro erede, il quarto royal baby (foto). Ne sono quasi sicuri i fan dei duchi di Cambridge, ma se non c’è ombra di pancino o di annuncio da dove arriva l’indiscrezione della gravidanza di Kate Middleton? E’ il Sun a rivelare che i sudditi inglesi sono sicuri che Kate e William siano di nuovo in dolce attesa. Tale convinzione giunge dal fatto che i bookmaker britannici hanno tagliato le quote sulla presunta gravidanza della Middleton. Sempre pronti a scommettere e molto attenti alle vicende che riguardano la royal family, sarebbero in attesa di un imminente annuncio del quarto figlio. A noi sembra che la cognata di Meghan Markle sia più magra che mai e poi il principino Louis, l’ultimo royal baby in ordine di tempo, non ha ancora compiuto un anno.

Davvero Kate Middleton è incinta?

KATE MIDDLETON INCINTA DEL QUARTO FIGLIO COME LA REGINA ELISABETTA II?

Niente è escluso e magari anche William d’Inghilterra e Kate Middleton potrebbero seguire le orme della regina Elisabetta II e del principe Filippo e diventare genitori di quattro royal baby, proprio come loro che hanno messo al mondo Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo.

Sembra infatti che i sudditi inglesi non vedano l’ora di scoprire che Kate è di nuovo incinta, questo nonostante tutto il regno sia in attesa della nascita del figlio di Harry e Meghan Markle.

Come sempre non resta che attendere ma di certo le scommesse sono aumentate e magari quel dettaglio sulle quote abbassate mira proprio a questo. Se davvero Kate Middleton è in dolce attesa il quarto figlio avrebbe meno di due anni di distanza dal piccolo Louis, una favola che continua e anche il gossip.

Kate Middleton incinta a meno di un anno dalla nascita di Louis, il dettaglio che stupisce (Foto) ultima modifica: da