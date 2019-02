Pesci, oroscopo Paolo Fox marzo 2019: ecco cosa succederà

Con l’oroscopo di Paolo Fox possiamo scoprire come andrà il mese di marzo 2019 per i nati sotto il segno dei pesci. In amore i sentimenti tornano ad essere protagonisti in questo periodo dell’anno e si superano alcuni problemi di coppia. Nel lavoro è un buon momento per emergere e farsi notare. La salute è caratterizzata da stanchezza e da qualche problemino alla schiena. PER LEGGERE L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL 2019 DEI PESCI, CLICCA QUI.

L’OROSCOPO DI MARZO 2019 DEI PESCI: COSA SUCCEDERA’ IN AMORE, LAVORO E SALUTE SECONDO PAOLO FOX

AMORE – In questo mese di marzo 2019 l’amore torna ad essere protagonista per i nati sotto il segno dei pesci. Alcune coppie hanno vissuto delle incertezze riguardanti la gestione della casa e i figli, ma ora le cose tornano ad essere più programmabili. Bisogna stare attenti ad alcuni ritardi per quanto riguarda vendite o acquisti, mutui, iscrizioni a cooperative. Bisogna consultare dei professionisti come commercialisti, notai, legali. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, i single in questo momento preferiscono divertirsi piuttosto che trovare qualcosa di serio. Le persone che invece sono innamorate potrebbero rimandare un matrimonio a causa dello stress e del lavoro. Venere transita nel segno dei pesci dal 26 e inizia il periodo migliore.

Qualcuno potrebbe però lasciarsi andare a più amori contemporaneamente.

Attenzione!

LAVORO – Nel mese di marzo 2019 prosegue il transito favorevole di Marte per i pesci. Dal punto di vista lavorativo è previsto un cambiamento societario per questo segno, ma anche un trasferimento. Dunque, chi lavora da anni nella stessa realtà, può vivere un cambiamento. Alcuni puntano a diventare leader, emergere. Dunque è il momento per cercare di farsi notare. Nota negativa di questo periodo, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sono le vertenze e le questioni legali aperte. E’ possibile che i pesci debbano affrontare delle spese di rilievo per quanto riguarda la casa e i figli. Le giornate intorno al 15 dl mese sono le migliori per parlare di nuovi progetti per quanto riguarda chi lavora in proprio.

SALUTE – Il mese di marzo 2019 si porta dietro una stanchezza che è stata maturata negli ultimi tempi. Il punto debole dei nati sotto il segno dei pesci è la schiena e dunque bisogna prestare particolare attenzione. Bisogna fare più movimento ed evitare di stare troppo tempo seduti. La primavera fa migliorare la condizione fisica. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, intorno al 26 di marzo bisogna evitare gli sbalzi di temperatura. Attenzione anche all’alimentazione perché la tensione può portare a mangiare più del dovuto.