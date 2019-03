Frasi di auguri per la festa del papà: le migliori dediche per i bigliettini

Il 19 marzo ricorre, come ogni anno, la festa del papà. Tutti i figli, ogni giorno, dovrebbero dare la giusta importanza alla figura paterna. Ma questa giornata rappresenta il momento giusto per far sentire speciale ogni padre. Qual è il miglior modo per farlo? Esistono tanti gesti che potete fare per sorprenderli, uno di questo è scrivere un bel biglietto di auguri per la festa del papà. Cercare o creare una frase perfetta per questa occasione può sembrare difficile. Pertanto, abbiamo scelto di individuare per voi qualche aforisma che riuscirà sicuramente ad aiutarvi a esprimere i vostri sentimenti.

LE MIGLIORI FRASI DI AUGURI PER LA FESTA DEL PAPÀ: ECCO COSA SCRIVERE SUI BIGLIETTINI IL 19 MARZO



La festa del papà rappresenta un’ottima occasione per esprimere tutto ciò che si prova nei confronti del proprio padre. Bisognerebbe farlo ogni giorno, ma il 19 marzo è sicuramente il momento perfetto. È bello ricordare al papà quanto la sua figura sia importante, a qualsiasi età. I bambini, con l’aiuto di un adulto, solitamente preparano dei piccoli regalini fai da te, mentre i grandi cercano nei negozi il regalo migliore per l’occasione. Insieme al dono vi consigliamo di regalargli anche un bigliettino, con una frase di auguri per la festa del papà. Per coloro che sono alla ricerca della dedica perfetta da fare al proprio padre, abbiamo scelto diverse frasi, che riusciranno a rendervi più facile questo compito. Tutti i papà, a qualsiasi età, devono festeggiare nel migliore dei modi questa ricorrenza. A volte basta una semplice frase per far capire a una persona quanto sia essenziale. Qualunque padre apprezzerà un gesto così bello da parte del proprio figlio. Vediamo insieme quali sono gli aforismi più indicati per l’occasione.

LE FRASI PIÙ BELLE DA DEDICARE AL PAPÀ

Credo che si diventi quel che nostro padre ci ha insegnato nei tempi morti, mentre non si preoccupava di educarci. Ci si forma su scarti di saggezza. (Umberto Eco)

A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda e sorride e respira, sento le note. (Markus Zusak)

Ho la fortuna, e l’onore, di poterti chiamare Papà. Sei davvero impareggiabile, instancabile, dolce, e amabile! Auguri mito di uomo!

Ma lo sai che più ti guardo, più mi convinco che ti manca solo il mantello per essere chiamato supereroe? Felice festa del “Super” Papà!

Non esiste nessun regalo che possa valere quello che tu vali per me. Ecco perché ho pensato di non fartelo! Non ti offenderai mica, papà? Tanti auguri!

Carezze, abbracci, e tanta, tanta comprensione, aggiungiamo pazienza ed un mondo di bene, ed ecco TE: il Papà perfetto. Auguri per la tua festa, ti voglio bene Papà!

