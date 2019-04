Meghan Markle mamma, il comunicato rivela che è già nato il figlio del principe Harry? (Foto)

E’ già nato il figlio di Meghan Markle ed Harry d’Ingilterra? Niente annuncio ufficiale e niente foto di rito per Harry e Meghan Markle genitori, questo lo sapevamo già ma è il comunicato del portavoce di Buckingham Palace che ha fatto sorgere il dubbio che il figlio o la figlia di Harry e Meghan sia già venuto al mondo. Il comunicato rivolto ai media è di non attendere notizie perché i duchi del Sussex desiderano godere il lieto evento in totale privacy. Tutti hanno quindi iniziato a pensare che i reali inglesi stiano già festeggiando. Tutto per l’ex attrice è reso più semplice dalla scelta di partorire in casa e la nuova residenza di campagna, Frogmore Hose, è perfetta. Possibile che Meghan Markle abbia già partorito e che nessuno abbia visto strani movimenti nei dintorni? Si era parlato di elicottero pronto durante il travaglio e la nascita per consentire in caso di emergenza il trasporto immediato in ospedale di madre e figlio. C’è però da dire che per Meghan e il principe Harry non vige alcun obbligo di informare subito tutti della nascita del bebè.

MEGHAN MARKLE HA GIA’ PARTORITO?

Il primogneito di Harry e Meghan Markle è solo settimo in linea di successione al trono, quindi per il bebè non c’è alcun obbligo di comunicazione immediata al Paese, nessun obbligo di affissione di avvisi fuori da Buckinghan Palace, come invece è accaduto per i piccoli George, Charlotte e Louis.

In più c’è la notizia data da Kensington Palace e che subito i tabloid inglesi hanno riportato: “l Duca e la Duchessa di Sussex sono molto grati per le manifestazioni di affetto che arrivano da persone del Regno Unito e da tutto il mondo, mentre si preparano ad accogliere il loro bambino” è il comunicato inviato ai media, che prosegue: “Le loro altezze reali hanno deciso di mantenere privata ogni notizia relativa all’arrivo del loro bambino. Il Duca e la Duchessa non vedono l’ora di condividere l’entusiasmante notizia con tutti una volta avuto modo di festeggiare in privato, come nuova famiglia”. Stanno già festeggiando, è già nato?