Scorpione, oroscopo Paolo Fox giugno 2019: cosa succederà secondo le stelle?

Cosa succederà ai nati sotto il segno dello scorpione a giugno 2019? Con Paolo Fox vediamo come andranno le cose in amore, lavoro e salute. In amore c’è una rinascita grazie a questo cielo che può portare a incontri e nuove emozioni. Nel lavoro il cielo è dalla parte dello scorpione e dunque è il momento di agire. La salute va bene grazie ad una bella ondata di energia. Per leggere l’oroscopo di Paolo Fox del 2019 dello scorpione, clicca qui.

L’OROSCOPO DI GIUGNO 2019 DELLO SCORPIONE: ECCO QUALI SONO LE PREVISIONI DI PAOLO FOX PER AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – A giugno 2019 è prevista una rinascita per lo scorpione. Il mese più passionale per i nati sotto questo segno sarà sicuramente luglio, ma già da giugno qualcosa comincia a muoversi. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, possono esserci degli incontri interessanti e si possono vivere delle belle emozioni in questo periodo dell’anno. Intorno al 14 di questo mese, è possibile che nasca qualcosa di bello. Dunque il consiglio è quello di farsi vedere in giro, anticipare anche le vacanze e favorire le occasioni di incontro. Chi vive una storia parallela, deve però fare chiarezza in questo momento. In questo momento bisogna prendere di petto le situazioni. La fine di questo mese è ideale per le coppie che vogliono fare un passo in più, come avere un figlio o sposarsi.

LAVORO – In ambito lavorativo le cose migliorano rispetto ai mesi precedenti. I pianeti sono dalla parte dello scorpione a giugno 2019. C’è Mercurio dal 4 che inizia un transito positivo, mentre il Sole arriva dal 21. E’ il caso di agire in maniera più libera se si deve portare avanti un contratto o un progetto. Nel cielo dello scorpione a giugno 2019 non manca Giove, che rimane attivo per quel che riguarda le finanze. Chi ha una propria attività dovrà dunque valutare se chiuderla e buttarsi in qualcosa di nuovo o se potenziarla. Chi è in cerca di un’occupazione potrà ricevere delle chiamate interessanti. Se ci sono dei contenziosi aperti, si possono risolvere a partire dal 21 del mese.

SALUTE – Gli ultimi due mesi di questo anno sono stati un po’ pesanti, ma a giugno 2019 per lo scorpione c’è un recupero. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, bisogna avere maggiore fiducia in se stessi. Con Marte in aspetto positivo si possono superare i problemi nati all’inizio di questo anno. Diminuiscono anche i malesseri psicosomatici. Arrivano delle piccole soddisfazioni in questo periodo dell’anno.