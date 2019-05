Harry e Meghan un anno d’amore: suo social un video dolcissimo per festeggiare il primo anno da marito e moglie

Un anno fa Harry e Meghan si giuravano amore eterno. Oggi come allora la coppia è unita da un sentimento di amore profondo che li lega anxcora di più da un paio di settimane, da quando Meghan Markle ha dato alla luce il piccolo Archie, il primo figlio dei duchi del Sussex. Un anno dopo il royal wedding che tanto ha fatto parlare e tanto ha emozionato, Harry e Meghan decidono di rivivere quelle dolcissime emozioni con un video postato sulla loro pagina Instagram ufficiale. Nel video, che potrete vedere in questo nostro articoli, riviviamo le emozioni di quel giorno: dall’entrata di Meghan in chiesa ai preparativi di William ed Harry insieme. Immagini anche inedite che ci mostrano un altro aspetto di questo royal wedding, quello che ha meno etichette e più sentimenti. Del resto, Harry e Meghan sono proprio così.

Un video davvero dolcissimo, a tratti in bianco e nero a tratti a colori che fa rivivere quelle splendide emozioni che lo scorso anno Harry e Meghan ci hanno regalato. Abbiamo rivisto Meghan entrare in chiesa accompagnata da Carlo, Meghan insieme a sua mamma Doria e poi i bellissimi pagetti che hanno saputo sfilare davanti alla duchessa in modo impeccabile. Le emozioni di Harry che si prepara a diventare per sempre il marito di Meghan e la gioia di William per suo fratello.

Un anno dopo la famiglia è al completo con l’arrivo del piccolo Archie, ciliegina sulla torta per questo amore davvero da favola.

E insieme al video arriva anche un messaggio da parte di Harry e Meghan:

Happy one year anniversary to Their Royal Highnesses, The Duke and Duchess of Sussex!

Today marks the one year anniversary of the wedding of The Duke and Duchess of Sussex.Their Royal Highnesses exchanged vows at St George’s Chapel within the grounds of Windsor Castle on May 19th, 2018.

The selected song “This Little Light of Mine” was chosen by the couple for their recessional. We hope you enjoy reliving this moment, and seeing some behind the scenes photos from this special day.

A message from The Duke & Duchess: Thank you for all of the love and support from so many of you around the world. Each of you made this day even more meaningful.