Meghan Markle sta per tornare, domani la rivedremo ma potrebbe esserci un colpo di scena (Foto)

Un mese fa Meghan Markle è diventata mamma e pochi giorni dopo l’abbiamo ammirata accanto ad Harry a un evento a cui non voleva mancare, poi si è chiusa nella sua residenza per godersi il piccolo e tornare in forma ma la duchessa sta per tornare (foto). Domani si festeggia il compleanno della regina Elisabetta, che in realtà è nata il 21 aprile, ma il secondo sabato di giugno è di nuovo festa grande a Londra per la parata della bandiera, ovvero Trooping the Color. Ci saranno tutti ed è molto attesa anche Meghan Markle. L’anno scorso la ricorderete nella stessa occasione sul balcone di Buckingham Palace durante la cerimonia, era la sua prima volta, indossava l’abito cipria che le lasciava le spalle scoperte. Infranse per la prima volta il protocollo con quell’outfit eccessivo per l’occasione e chissà se domani ci sarà sul balcone reale accanto al suo principe Harry.

MEGHAN MARKLE TORNA IN PUBBLICO DOPO LA NASCITA DI ARCHIE

Da quando è nato baby Archie nessuna uscita pubblica, nessun evento ufficiale, nessuna foto per la duchessa del Sussex, ma è giusto perché è il suo periodo di maternità, anzi per Kate Middleton è stato anche più lungo. Domani però l’occasione è troppo importante per non esserci ma lei potrebbe riservare a tutti il colpo di scena, la sua assenza.

Inoltre, c’è altro su cui spettegolare, perché anche se Meghan Markle non appare continua a far discutere. Si dice che abbia intenzione di lasciare Londra, di trasferirsi con Harry e il piccolo Archie negli Stati Uniti d’America. L’ex attrice vivrebbe male non solo tutte le regole a cui deve sottostare ma anche il restare sembra all’ombra di Kate Middleton. Domani ne sapremo di più: ci sarà o no alla parata in onore della regina Elisabetta, gli inglesi scommettono, noi speriamo di vedere i suoi nuovi outfit.