Leone, oroscopo Paolo Fox luglio 2019: cosa succederà?

Cosa succederà al segno del leone nel corso del mese di luglio 2019? Lo scopriamo grazie alle previsioni di Paolo Fox, con il suo oroscopo 2019 su amore, lavoro e salute. In amore è un buon periodo e si può pensare ad un cambiamento importante. Nel lavoro i pianeti sono dalla parte di questo segno e si sbloccano diverse situazioni. Per quanto riguarda la salute, c’è un buon recupero psicofisico. PER LEGGERE L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL LEONE DEL 2019, CLICCA QUI.

L’OROSCOPO DI LUGLIO 2019 DI PAOLO FOX DEL LEONE: TUTTE LE PREVISIONI PER QUANTO RIGUARDA AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – Per quanto riguarda i sentimenti del leone, Paolo Fox ci fa sapere che in questo periodo l’amore diventa importante. I nati sotto questo segno, secondo l’oroscopo, possono pensare ad un cambiamento importante. Il cielo è interessante per chi cerca una casa o si vuole sposare. Marte nel segno porta grande passionalità in questo periodo dell’anno. In molti cercano la propria autonomia oppure la persona giusta da avere al proprio fianco. E’ un mese propositivo, in cui si possono realizzare dei progetti e si possono mettere in campo altre idee. In alcune circostanze, per degli accordi sentimentali, è necessario rivolgersi ad alcuni professionisti. I nati sotto il segno del leone che hanno una trentina d’anni, avranno il desiderio di avere dei figli. Non mancheranno emozioni speciali con i segni ariete, sagittario e vergine. Questo segno preferisce rapporti stimolanti, dove non ci si annoia mai.

LAVORO – In abito lavorativo i pianeti sono dalla parte del leone. Paolo Fox, con il suo oroscopo, fa sapere che Marte inizia un transito importante, e sarà in aspetto favorevole. Anche Giove, intorno al 25 luglio 2019, sarà di grande aiuto. E’ il periodo ideale per far sì che si sblocchino determinate situazioni, soprattutto se ci sono degli accordi già conclusi. Inoltre alcuni nati sotto il segno del leone potranno maturare un’idea, e questo riguarderà soprattutto i creativi. Anche se ci sarà qualche ostacolo, il leone saprà superarlo nel migliore dei modi. E’ possibile ricevere una chiamata per la realizzazione di un progetto importante. Anche gli artigiani sono favoriti in questo periodo dell’anno. Non bisogna lasciarsi sfuggire alcuna occasione a luglio di quest’anno.

SALUTE – A luglio 2019 i nati sotto il segno del leone vivranno un recupero dal punto di vista psicofisico. Si avvia una seconda parte di quest’anno di rivalsa. Dal 23 di questo mese il Sole entra nel segno. Paolo Fox consiglia di pensare di più a se stessi.