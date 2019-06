Pesci, oroscopo Paolo Fox luglio 2019: cosa succederà secondo le stelle?

Cosa succederà secondo le stelle ai nati sotto il segno dei pesci a luglio 2019? Lo possiamo scoprire grazie all’oroscopo 2019 di Paolo Fox, su amore, lavoro e salute. In amore è un mese positivo per le coppie che vogliono fare un passo importante, grazie alla Luna favorevole insieme anche ad altri pianeti. Il lavoro vive una fase importante di trasformazione, e bisogna cogliere le opportunità. La salute è caratterizzata da un po’ di tensione e bisogna cercare di mantenere la calma. Per leggere l’oroscopo del 2019 di Paolo Fox dei pesci, clicca qui.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI LUGLIO 2019 DEI PESCI: LE PREVISIONI SU AMORE, LAVORO E SALUTE PER I NATI SOTTO QUESTO SEGNO

AMORE – Il mese di luglio 2019 è positivo per le coppie che vogliono fare un passo importante. Le giornate migliori per i pesci sono il 10, l’11, il 20 e il 21. In questi giorni la Luna sarà favorevole insieme ad altri pianeti. Le coppie che sono stabili non hanno da temere per il futuro. Coloro che hanno vissuto una separazione, possono avere dei problemi nell’accordarsi su questioni economiche, che però dovrebbero risolversi entro la fine di questo anno. Alcuni invece hanno vissuto un periodo un po’ tempestoso, magari in bilico tra due relazioni. Altri hanno rimandato una scelta per troppo tempo, perché presi da altre questioni. E’ il momento di non polemizzare più e di pensare a costruire qualcosa di buono. Chi ha la persona giusta al proprio fianco può fare delle scelte giuste. Coloro che vogliono avere un bambino, in questo periodo sono favoriti.

LAVORO – In questo ambito la seconda parte del 2019 dà inizio ad un momento di trasformazione che culminerà in un 2020 molto importante. Dunque possono iniziare a presentarsi già delle buone opportunità da cogliere al volo. Si può iniziare a programmare qualcosa in questi mesi, che poi potrà decollare alla fine dell’anno. Non è escluso il lavoro in proprio oppure una posizione di comando. Chi lavora da molto tempo in un’azienda, può chiedere di ricoprire un ruolo importante. I giovani che iniziano un lavoro part-time non devono scoraggiarsi perché la situazione migliorerà. Le trattative in questo periodo sono perciò favorite. Attenzione solo a Giove contrario al segno dei pesci, che può portare a problemi di tipo legale, vertenze.

SALUTE – La salute può essere stata caratterizzata per i pesci da un po’ di tensione. Dunque a luglio 2019 bisogna cercare di prendersi una pausa. I fine settimana possono essere dedicati al relax. Pian piano la forma fisica migliorerà.