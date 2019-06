Leone, oroscopo Paolo Fox agosto 2019: cosa ci dicono le stelle?

Cosa ci dicono le stelle del leone per quanto riguarda il mese di agosto 2019? Ecco quali sono le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su amore, lavoro e salute. In amore è un periodo positivo sia per chi è in coppia, che può arrivare al matrimonio, sia per i single. Nel lavoro le cose vanno alla grande e forse sarà necessario sacrificare un po’ le vacanze. La salute può essere caratterizzata da piccoli problemi. PER LEGGERE L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL LEONE DEL 2019, CLICCA QUI.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI AGOSTO 2019 DEL LEONE: ECCO LE PREVISIONI

AMORE – Questi mesi sono positivi per il leone dal punto di vista dell’amore. C’è chi ha detto sì, mentre qualcun altro ha fatto incontri interessanti. Ad agosto 2019 Paolo Fox consiglia a coloro che non si sono messi in gioco di farlo, senza chiudersi a riccio. Infatti è un periodo positivo e sarebbe un peccato non sfruttarlo al massimo. Chi vuole conquistare qualcuno, può basarsi sulla prima parte del mese che è favorevole. Se una storia ha avuto inizio negli ultimi due mesi, è il caso di portarla avanti. Torna la sensualità e la voglia di rinnovamento. In molti desiderano anche il matrimonio. Le cose vanno bene anche per coloro che si separano a seguito di una scelta che li fa stare meglio. Inoltre ci sarà già un amore in sostituzione. Se il leone fa una conoscenza ad agosto, può fare progetti di lunga data. Questo segno è davvero attraente in questo periodo dell’anno.

LAVORO – Cosa succede invece nel lavoro? Si tratta di un periodo decisivo per la propria realizzazione personale. Il leone forse dovrà sacrificare un po’ le vacanze, ma ne varrà la pena. Ci sarà qualcuno che lavorerà, mentre altri si preparano ad un autunno intenso, con delle acquisizioni sul tavolo. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, l’aspetto positivo di Marte, Venere, Sole e Giove può far nascere cose buone intorno al 9 agosto 2019 e dopo il 19 di questo mese. Insomma, per il leone c’è un’ondata decisamente buona. Chi lavora nel turismo sarà favorito in questo periodo dell’anno. Può arrivare qualche entrata economica in più. Il leone ha molta voglia di fare e questo mese si chiuderà in maniera positiva.

SALUTE – La presenza di Marte nel segno del leone può portare ad un po’ di nervosismo e fatica, nonché a qualche bruciore di stomaco, soprattutto intorno al 7 del mese. Per fortuna tutto questo sarà passeggero. Chi invece ha problemi importanti, potrà trovare un giovamento, o anche una cura. E’ previsto anche un recupero psicofisico.