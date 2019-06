Bilancia, oroscopo Paolo Fox agosto 2019: tutto quello che succederà

Cosa succederà alla bilancia ad agosto 2019? Lo scopriamo con l’oroscopo di Paolo Fox su amore, lavoro e salute. In amore si tratta di un mese positivo per risolvere una crisi di coppia. Nel lavoro ci si potrà concentrare su progetti importanti. La salute può essere caratterizzata da un recupero grazie alle vacanze. Per leggere l’oroscopo di Paolo Fox del 2019 della bilancia, clicca qui.

L’OROSCOPO DELLA BILANCIA DI AGOSTO 2019: ECCO QUALI SONO LE PREVISIONI DI PAOLO FOX SU AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – In amore il mese di agosto 2019 è efficace per la bilancia e consente di risolvere delle crisi passate, purché ci sia la volontà da parte di entrambi i partner. Il tradimento è sconsigliato in questo momento più che in altri perché può portare ad una crisi se c’è in ballo una storia seria. Chi è solo, o comunque non ha relazioni serie, può invece divertirsi con avventure fugaci e trasgressive. Chi cerca qualcuno da avere al proprio fianco, deve sapere che il cielo prevede emozioni particolari con un’altra bilancia, con il leone e con il sagittario. Chi invece ha difficoltà a trovare l’amore, può trovare la causa nel fatto di dedicarsi troppo al lavoro e ad altre questioni pratiche. Dal giorno 11 Mercurio inizia un buon transito e sarà favorevole fino alla fine del mese.

LAVORO – La bilancia, ad agosto 2019, piuttosto che dedicarsi alle vacanze si concentrerà su alcuni progetti importanti. In vista della fine dell’anno, arrivano anche dei grandi tagli per i nati sotto questo segno. Coloro che ne hanno la possibilità, possono trasformare la propria situazione sulla base delle esigenze del mercato. Paolo Fox invita però la bilancia a non lanciarsi in investimenti troppo azzardati che possono creare problemi. A fine anno ci sarà infatti un periodo di restrizioni e bisogna prepararsi. Insomma, meglio limitare le spese e cercare di mettere da parte qualcosa in più. Alcuni hanno voglia di cambiare in questo momento. Chi ha un’attività in proprio può contare sulle prime due settimane del mese interessanti. Sono favorite anche le vendite di attività, per coloro che vogliono liberarsi di qualcosa che non rende più come prima

SALUTE – Paolo Fox, con il suo oroscopo, consiglia ai nati sotto il segno della bilancia di organizzare le vacanze le prime due settimane di agosto 2019. Si tratta del periodo migliore soprattutto per chi ha avuto problemi. C’è possibilità di recupero grazie alla volontà di azione. Potrebbe esserci qualche piccolo fastidio reumatico che può però risolversi velocemente. I giorni migliori per la bilancia sono il 14, il 15 e il 24.