Vergine, oroscopo Paolo Fox agosto 2019: come sarà questo mese?

Come sarà il mese di agosto 2019 per coloro che sono nati sotto il segno della vergine? Ce lo dice Paolo Fox con il suo oroscopo per questo anno in corso, prendendo in considerazione l’amore, il lavoro e la salute. In amore arrivano delle belle soddisfazioni in questo mese dell’anno e si può contare su molti pianeti favorevoli. Nel lavoro l’impegno inizia ad essere ripagato in questo periodo dell’anno, in vista di una fine dell’anno positiva. La salute anche va meglio e sono favorite cure e terapie. Per leggere l’oroscopo di Paolo Fox del 2019 della vergine, clicca qui.ù

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DELLA VERGINE DI AGOSTO 2019: COSA SUCCEDERA’ IN AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – In amore possono arrivare molte soddisfazioni ad agosto 2019. Si possono anche trovare delle soluzioni di tipo sentimentale. Paolo Fox invita coloro che sono soli da tempo e che sono rimasti scottati in passato, a programmare delle vacanze basate non solo sul relax ma anche sul divertimento. Dopo il 15 agosto 2019 i pianeti sono dalla parte della vergine, e alla fine del mese Luna, Sole, Mercurio, Marte e Venere sono nel segno. Inoltre sono tutti in buon aspetto rispetto a Saturno. Non ci si può far scappare un’occasione del genere. Alcuni, dopo una crisi, riescono a riemergere facendo anche un incontro speciale. Se non ci si chiude nel pessimismo, è possibile buttarsi in qualcosa di bello. Non bisogna fermarsi all’aspetto fisico.

LAVORO – In ambito lavorativo ed economico, agosto 2019 è per la vergine il mese giusto per fare programmi futuri. Infatti la fine di questo anno può portare a novità di rilievo, secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Chi nei mesi scorsi ha faticato per un risultato, ora inizierà a vedere qualche frutto. Arrivano nuove occasioni anche per chi ha affrontato una crisi, perché si può riemergere o essere reintegrati. Le cose iniziano a girare in vista di un dicembre che sarà davvero positivo. In questo periodo si possono cercare collaborazioni, si può cercare di completare un progetto, oppure ci si può dedicare ad un esame. L’impegno viene ripagato e dal 23 ci sarà un buon recupero. Chi ha una propria attività può ottenere risultati buoni anche ad agosto.

SALUTE – E la salute? Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, con questo cielo, anche la salute può migliorare. Chi inizia una cura dal 23 agosto 2019 è favorito. La vergine potrà contare su Marte per gli incontri. Fare una terapia porta a risultati buoni dal 19.