Cancro, oroscopo Paolo Fox settembre 2019: quali sono le previsioni?

Con l’oroscopo di Paolo Fox possiamo scoprire come sarà il mese di settembre 2019 per i nati sotto il segno del cancro. Cosa succederà in amore, lavoro e salute secondo le sue previsioni? In amore la prima metà del mese è migliore della seconda e dunque si possono avanzare delle richieste. Nel lavoro anche le prime due settimane sono il periodo ideale per fare qualcosa di nuovo e parlare con qualcuno che conta. La salute parte bene ma finisce male a causa di stress e stanchezza. PER LEGGERE L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL 2019 DEL CANCRO, CLICCA QUI.

AMORE – Sul piano sentimentale il mese di settembre 2019 risulta essere protetto dai pianeti nella prima metà. E’ dunque questo il periodo migliore per avanzare delle richieste. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del cancro, le ultime due settimane del mese possono portare a diverse situazioni di nervosismo e a molte incomprensioni. La giornata peggiore in questo senso, è domenica 22. Qualcuno potrebbe pentirsi di aver dato maggiore spazio ad una relazione ufficiosa. Ci sono coppie che vanno avanti ma nella realtà dei fatti continuano a discutere di continuo. Coloro che si sono separati dovranno aspettare ancora un po’ per trovare la loro strada. E’ importante parlare chiaro con il partner se si ritiene che non soddisfi più le proprie esigenze. Attenzione alle questioni familiari negli ultimi giorni del mese.

LAVORO – Dal punto di vista lavorativo il cancro può contare sulle prime due settimane di settembre 2019, che come abbiamo già detto, sono le migliori. Dunque nei primi 15 giorni ci si può dedicare al dialogo per programmare la situazione futura. Chi dirige un gruppo può mettere in atto nuove strategie. Paolo Fox, con il suo oroscopo, fa sapere che molti pianeti sono a favore del cancro, ma Saturno continua ad essere in opposizione. I nati sotto questo segno cercano di risolvere un problema che va avanti da tempo. C’è anche il rischio che ci si stanchi di svolgere un’attività che non soddisfa più. Chi ha dei debiti deve accontentarsi. Per fortuna, in vista del prossimo anno, le cose tenderanno a migliorare nei mesi successivi a settembre.

SALUTE – In questo ambito il cancro vive le prime due settimane in maniera positiva mentre le ultime due no. Infatti, la seconda metà di settembre 2019, non è delle migliori. In particolar modo Paolo Fox ci fa sapere che, dal 23 al 30 di questo mese, bisognerebbe evitare del tutto lo stress. Questo perché i nati sotto questo segno hanno la tendenza a psicosomatizzare i problemi. Dedicarsi ai propri interessi può aiutare a stare meglio e a distrarsi dalle preoccupazioni.