Bilancia, oroscopo Paolo Fox settembre 2019: ecco quali sono le previsioni

L’oroscopo di Paolo Fox ci svela come sarà il mese di settembre 2019 per i nati sotto il segno della bilancia. Cosa succederà in amore, lavoro e salute? Per quanto riguarda i sentimenti, è un momento decisivo per comprendere se una relazione è o meno solida. Nel lavoro bisogna darsi da fare in questo periodo e cogliere al volo le occasioni che si presentano. Dal punto di vista della salute, è necessario cercare di mantenere la calma. Per leggere l’oroscopo di Paolo Fox del 2019 della bilancia, clicca qui.

L’OROSCOPO DELLA BILANCIA DI SETTEMBRE 2019: TUTTE LE PREVISIONI SU AMORE, LAVORO E SALUTE DI PAOLO FOX

AMORE – In ambito sentimentale per la bilancia è un momento molto importante. Infatti, in questo periodo, si possono ottenere delle risposte su una relazione in crisi. Le coppie che si amano, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, possono superare la crisi nonostante le difficoltà. Diversa è la situazione per chi è indeciso tra due relazioni parallele. In questo caso non mancano le indecisioni. Stesso discorso vale per chi sta valutando se chiudere o meno un rapporto. Ad essere di aiuto in questo momento è l’arrivo nel segno di Venere dal 14 settembre, che insieme a Mercurio aiuta a ritrovare un equilibrio nella coppia. Fox dunque prevede che, nell’arco di tre mesi, solo le relazioni veramente importanti riusciranno a reggere. Attenzione anche al ritorno di un ex che avanza delle pretese. Coloro che convivono o sono sposati, ma che vivono una profonda crisi con l’altro, avranno voglia di frequentare persone nuove.





LAVORO – Dal punto di vista lavorativo la bilancia a settembre 2019 deve darsi davvero da fare. E’ il momento ideale per fare dei progetti a lungo termine. Possono arrivare delle buone occasioni in questo periodo dell’anno, tra settembre e ottobre, e dunque è importante non lasciarsele scappare. Dal mese di dicembre le cose non andranno così e dunque meglio battere il ferro finché è caldo, Insomma, a settembre 2019 si possono avanzare delle richieste. La bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, deve prestare particolare attenzione alle spese. Le questioni economiche potrebbero portare anche a discussioni rilevanti con i parenti. E’ importante dunque essere razionali nelle spese che si fanno. Occhio anche a questioni legali legate ai soldi o all’eredità.

SALUTE – A settembre 2019 Paolo Fox invita la bilancia a non agitarsi più del necessario e a fare le cose con calma. Saturno è dissonante e si fa sentire ma i problemi si potranno affrontare con coraggio. Dal 23 il Sole entra nel segno e porta ad un recupero psicofisico. Attenzione ai fastidi reumatici e alle articolazioni.