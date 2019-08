Scorpione, oroscopo Paolo Fox settembre 2019: ecco cosa succederà secondo le stelle

Cosa succederà a settembre 2019 ai nati sotto il segno dello scorpione? Scopriamo quali sono le previsioni su amore, lavoro e salute secondo l’oroscopo di Paolo Fox. In amore i pianeti sono dalla parte di questo segno e questo fa aumentare la consapevolezza nei sentimenti. Nel lavoro è un mese decisivo per quanto riguarda i nuovi inizi. Dal punto di vista della salute, è un momento di recupero per la forma fisica. Per leggere l’oroscopo di Paolo Fox del 2019 dello scorpione, clicca qui.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI SETTEMBRE 2019 DELLO SCORPIONE: COSA SUCCEDERÀ IN AMORE, LAVORO E SALUTE SECONDO LE STELLE DI PAOLO FOX

AMORE – Dal punto di vista sentimentale lo scorpione, a settembre 2019, ha dalla propria parte diversi pianeti. Infatti Venere inizia un transito importante ma non mancano anche altri pianeti. Sole, Mercurio e Marte sono in aspetto positivo per gran parte di questo mese, e anche Saturno protegge lo scorpione. Tutto questo regala una maggiore consapevolezza per quanto riguarda i propri sentimenti. Chi è solo può iniziare un rapporto speciale con una persona della Vergine o dell’Acquario. Tutto dipende da come sono andate le cose nel mese precedente, quando alcune situazioni sono state chiarite. Chi è sopravvissuto a questi problemi, ora è più forte di prima. Paolo Fox, con il suo oroscopo, ci fa sapere che queste coppie potrebbero addirittura decidere di fare un passo in più, pensando al matrimonio o alla convivenza. A settembre 2019 comunque si possono provare delle belle emozioni e ci si può liberare di un passato difficoltoso.





LAVORO – In ambito lavorativo il mese di settembre 2019 è molto importante per i nuovi inizi. Coloro che hanno fatto vertenza oppure hanno delle questioni di tipo legale in piedi, saranno soddisfatti. In questo periodo dell’anno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, potrebbe arrivare un incarico importante. Saturno è in ottima posizione e l’incontro con il Sole porterà a vivere giornate che possono rivelarsi importanti per il futuro. In particolare i giorni positivi sono il 9 e il 18 del mese. Nonostante le spese, non mancheranno anche le entrate. Possono esserci dei risvolti importanti in ambienti nuovi.

SALUTE – Per lo scorpione il mese di settembre 2019 porta ad un recupero della forma fisica, soprattutto per chi ha dovuto affrontare dei problemi ad agosto. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox le stelle sono vantaggiose ed è il momento giusto per una cura estetica, soprattutto dopo il 14. Attenzione però alle allergie e ai reumatismi.