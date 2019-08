Capricorno, oroscopo Paolo Fox settembre 2019: ecco cosa succederà

Cosa devono aspettarsi i nati sotto il segno del capricorno nel mese di settembre 2019? Con Paolo Fox andiamo a scoprire quali sono le previsioni per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute. Nei sentimenti è un buon momento per le coppie che vogliono avere un figlio. Nel lavoro i pianeti sono favorevoli e ci saranno delle conferme, ma attenzione a problemi di tipo familiare e patrimoniale. Dal punto di vista della salute, è il momento ideale per iniziare una cura. Per leggere l’oroscopo del capricorno del 2019 di Paolo Fox, clicca qui.

L’OROSCOPO DI SETTEMBRE 2019 DEL CAPRICORNO: COSA CI DICE PAOLO FOX SU AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – Le coppie che desiderano avere un figlio, possono contare su questo periodo positivo. Coloro che nei mesi scorsi hanno iniziato una convivenza o hanno deciso di sposarsi, hanno una marcia in più. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di settembre 2019, il capricorno potrà ricevere una bella sorpresa con la persona giusta al proprio fianco. Attenzione però alle polemiche, soprattutto se si deve fare i conti con persone dei gemelli, del sagittario o dei pesci. Se c’è un progetto in ballo, il lavoro di uno dei due potrebbe essere di ostacolo. La prima parte di settembre 2019 è ideale per cercare di risolvere i problemi. Il capricorno ha bisogno di certezze e non si esclude che qualcuno possa essere allontanato, soprattutto tra il 16 e il 30 del mese.





LAVORO – Sotto il punto di vista lavorativo non sono previste grandi novità per il capricorno. A settembre 2019 però ci saranno delle conferme e l’aspetto dei pianeti è positivo per i nati sotto questo segno. Dunque, nella prima metà del mese, può esserci un riscontro positivo e ci si potrà prendere qualche soddisfazione. Attenzione però a problemi di tipo familiare e patrimoniale. Dal punto di vista economico, le spese non mancano, soprattutto per chi ha acceso un mutuo lo scorso anno. Il consiglio di Paolo Fox, con il suo oroscopo, è quello di cercare di dare ascolto anche agli altri. Il capricorno tende infatti ad andare dritto sulla propria strada senza ascoltare nessuno. Questo mese è comunque caratterizzato dalla forza e si possono trovare equilibri importanti.

SALUTE – Nell’ambito della salute è un buon oroscopo per chi vuole intraprendere un migliore stile di vita. Il capricorno può contare su un inizio del mese di settembre 2019 positivo. I primi dieci giorni sono l’ideale per dare inizio ad una cura e ci si può concedere anche un intervento di tipo estetico. Paolo Fox consiglia di prendersi una pausa dalle attività lavorative di tanto in tanto, così da rigenerarsi. Saturno e Marte sono in aspetto favorevole e portano determinazione ed energia.