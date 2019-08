Dopo la morte di Nadia Toffa parla l’amico fisioterapista: “Era lei a confortare noi”

E’ il giorno dopo ma il dolore continua a crescere per tutte le persone che hanno perso la loro Nadia. E le testimonianze della sua forza e del coraggio con il quale ha affrontato il suo percorso di cure mediche, non mancano. A parlare oggi con i giornalisti del Messaggero è l’amico fisioterapista che ha aiutato Nadia dopo i primi cicli di chemioterapia. Era stata la stessa Toffa a mostrarsi sui social in uno scatto in sua compagnia. Fabrizio Gardina oggi vuole ricordare chi era Nadia e tutta la forza che lei ha dato alle persone che erano al suo fianco nella battaglia contro il tumore.

LE PAROLE DELL’AMICO FISIOTERAPISTA DI NADIA TOFFA

Dalle pagine del Messaggero, Gardina spiega: «È stato un onore starle vicino in un momento così difficile. Sembra incredibile, ma era lei che cercava di confortarci. È stata una guerriera in vita e lo è stata fino alla fine. Non ha mai mostrato nessun segno di cedimento in questa situazione. Anzi». Nadia non voleva che di fronte a lei si parlasse di morte o si pensasse al dopo. Del resto anche nella sua ultima intervista per Verissimo Nadia aveva spiegato come la malattia cambia il tuo modo di vedere la vita.

LE BELLISSIME PAROLE DI RENATO ZERO PER NADIA TOFFA

Nadia, secondo quanto riporta il suo fisioterapista, non aveva paura della morte: «Sa cosa diceva? Probabilmente devo fare qualcos’altro da un’altra parte’. Sapeva di aver fatto tutto quello che poteva, qua. E lo ha dimostrato con i fatti. Sono sicuro che sta già lottando da qualche altra parte, così come ha fatto su questa terra».

Un dolcissimo ricordo che ci fa ancora una volta capire quanto Nadia si battesse per tutte le persone che combattevano come lei. Una battaglia che lei non ha perso, non è stata sconfitta perchè chi lotta come lei non perde mai.

