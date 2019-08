Elisa Isoardi salvata da Zenit in una situazione di difficoltà: il racconto della conduttrice

Come ormai saprete, nella prossima edizione de La prova del cuoco, l’amatissimo cucciolo di Elisa Isoardi, Zenit, sarà protagonista del programma di Rai 1. Sarà una sorta di co-conduttore al fianco di Elisa ed è chiaro quindi che si vuole davvero sapere tutto sul cucciolo! Nella sua intervista per Tv, sorrisi e canzoni, dove parla delle prossima edizione de La prova del cuoco, Elisa Isoardi racconta un episodio molto singolare successo nella sua vita. E rivela come Zenit sia stato fondamentale, tanto da salvarla in una situazione di pericolo. Non solo, il piccolo Zenit, si rende subito conto se Elisa sta male tanto che, l’ultima volta che la conduttrice ha avuto la febbre, anche il cagnolino ha smesso di mangiare.

ELISA ISOARDI E IL GRANDE LEGAME CON ZENIT: L’HA SALVATA IN UNA CONDIZIONE DI DIFFICOLTA’

Nell’intervista, la giornalista di Tv, sorrisi e canzoni chiede alla Isoardi come si comporta il piccolo Zenit nelle giornate in cui lei non è molto di buon umore. La Isoardi quindi racconta: “Cammina in maniera diversa, è lento e si avvicina con garbo”. Un po’ come se percepisse quello che sta succedendo alla sua padrona insomma! Elisa rivela anche che quando le è capitato di piangere, il piccolo Zenit le si è avvicinato e ha iniziato a leccarle le mani. “Zenit mi ha anche salvato in un momento di difficoltà” ha aggiunto la Isoardi che poi ha proseguito nel racconto di questo episodio specifico.

La conduttrice spiega che soffre di fitte alla pancia. In una occasione era stata davvero molto male tanto da svenire in bagno. Zenit si è reso conto del pericolo e ha abbaiato così tanto da svegliarla, continuando anche a leccarla per fare in modo che si riprendesse. Un piccolo eroe quindi! La conduttrice conclude: “Sembrerò matta ma Zenit mi capisce al volo, siamo in simbiosi.”

Non ci resta quindi che aspettare la prossima edizione de La prova del cuoco per capire che genere di feeling esiste tra i due!

