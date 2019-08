Gianluigi Nuzzi sulle assenze al funerale di Nadia Toffa: “Polemiche fuori luogo”

Ha molto fatto discutere una lettera pubblicata, e poi rimossa, da Dagospia, nella quale una persona che dovrebbe far parte del gruppo di lavoro de Le Iene, faceva notare come al funerale di Nadia Toffa, non ci fosse nessuno dei tanti vip che sui social avevano espresso un pensiero per lei. LEGGI QUI LA LETTERA Questa stessa persona aveva fatto notare come anche da parte della dirigenza di mediaset non ci fosse stata una vicinanza alla famiglia visto che non si era presentato nessuno a Brescia. La lettera è circolata sui social dove ha avuto una grande eco e ha scatenato diverse polemiche. Ma nessun personaggio citato nella missiva ha voluto commentare anche perchè, fare polemica nei giorni del dolore, non era forse davvero il caso. Poche ore fa Gianluigi Nuzzi ha però voluto scrivere un suo pensiero sui social, forse anche perchè molte persone hanno scritto sul suo profilo qualcosa in merito chiedendo magari al conduttore di Rete 4 cosa ne pensasse di questa situazione. Nuzzi, che ha più volte ricordato Nadia in questi giorni, ha fatto capire che tutta la polemica montata in questi giorni, è davvero fuori luogo.

GIANLUIGI NUZZI E LA POLEMICA DELLE ASSENZE AI FUNERALI DI NADIA TOFFA

Queste le parole di Nuzzi:

Francamente tutte queste polemiche sui social su chi c’era o non c’era al funerale di Nadia le trovo così piccole modeste e fuori luogo rispetto al Ricordo di chi non c’è più. Ma chi se ne frega se tizio o caio c’erano o meno in un momento così !?! Volgiamo gli occhi al Bello e non sputiamo sentenze facili e scontate…#nadiatoffa

Questa volta però, come si può notare leggendo i commenti sotto il suo post, le persone che seguono il giornalista non sono molto d’accordo con lui. L’assenza di molti volti noti al funerale di Nadia non è piaciuta alla gente comune che ha trovato ipocrita lo scrivere sui social e il non presentarsi poi all’ultimo saluto alla Toffa.